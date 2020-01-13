Владимир Путин не будет останавливаться и увеличит территориальные претензии в Украине

Президент Российской Федерации Владимир Путин не намерен уходить с оккупированных регионов и даже собирается увеличить свои территориальные претензии в Украине

Как сообщает Politeka.net, такое мнение выразил украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на канале Youtube (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он обратил внимание на то, что во время встречи Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, глава РФ назвал территории Донбасса, где его боевики ведут активную войну с нашими защитниками, "юго-востоком" Украины. Именно это высказывание указывает на то, что Владимир Путин не будет останавливаться и увеличит территориальные претензии в Украине.

Ко всему прочему, на пресс-конференции, которая состоялась после переговоров Меркель и Путина, президент РФ заявил, что Минские соглашения являются безальтернативной основой, которая может нормализировать грядущую ситуации на территории "юго-востока" Украины.

Смысл заявлений Владимира Путина попытался объяснить Цимбалюк, отметив, что теперь Украине точно не видать мира с Россией.

"Значит, никакого мира нам в обозримом будущем не видать. "Юго-восток" – это территориальные претензии. Это уровень амбиций: "это все наше", "коммунисты все отдали", "мы пострадавшая сторона", "даешь историческую справедливость", – резюмировал журналист.

Пользователи сети не удержались и прокомментировали заявление журналиста поддержав его высказывания:

"Никакого украинского кризиса никогда не было и нет. а есть агрессия мышебратьев и война", "Тошно слушать лживого Путлера когда он говорит о (внутри украинском кризисе) который он мерзавец создал и поддерживает", "Пу уже давно всё перепутал где свой народ где чужой , помогает кому угодно , а своих просит отнестись с пониманием", "рф страшная страна безжизненных полей ! Бывали хуже чем она, но не было подлей".

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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