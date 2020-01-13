Пока в Украине не хватает денег на учителей и библиотеки, руководство Минкульта выписывает себе незаурядные премии

Министр культуры Владимир Бородянский и его заместители задекларировали совокупный размер своей декабрьской заработной платы на сумму свыше двух миллионов гривен

Об этом сообщает Служба информации НСЖУ.

Так министр Владимир Бородянский 6 января 2020 года задекларировал получение 27 декабря заработной платы в размере 112 904 грн. Это - один из самых маленьких размеров заработной платы, задекларированный руководителями Минкульта.

Первый заместитель министра Анатолий Максимчук на предыдущем месте работы в среднем за месяц получал 164 000грн. С 2004 года он работал на телеканале СТБ и в объединенном медиа-бизнесе - "Старлайт Медиа".

20 декабря Максимчук задекларировал получение в Министерстве зарплаты 16 декабря в размере 157 051грн. А 28 декабря чиновник заполнил новую форму о получении 27 декабря второй части зарплаты - 248 021 грн. В общем - 405 072 гривен.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта Ирина Подоляк.

Среднемесячный доход на предыдущем месте работы - 46 800грн. Она была народным депутатом предыдущего созыва.

Ирине Подоляк также пришлось дважды заполнять декларацию. 22 декабря она задекларировала получение в Министерстве зарплаты 16 декабря в размере 154 232 грн. А 5 января 2020 года чиновница отчиталась о получении 27 декабря второй части зарплаты - 240 478 грн. В общем - 394 710 гривен.

Заместитель Министра Владимир Шумілін на предыдущем месте работы в месяце в среднем получал 18 146грн. В 2018 году Владимир Шумілін получал заработную плату в ООО "Спортпроект" и ООО "АТМ", в целом за год - 217 760грн.

Заместитель Министра культуры, молодежи и спорта пока что задекларировал лишь получение существенного размера заработной платы в Министерстве в декабре один раз - 16 декабря - в размере 154 233грн.

в то же Время, Владимир Шумилин, будучи заместителем Министра, 19 декабря дважды задекларировал получение в октябре доходов от предпринимательской деятельности на общую сумму 260 000грн.

в Общем, Министр Бородянский и его заместители в декабре задекларировали заработной платы на сумму 2 миллиона 70 тысяч гривен.

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