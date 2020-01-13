Российская Федерация может начать активную военную операцию на побережьях Черного и Азовского морей в 2020 году, кроме того, река Дунай может стать еще одним центром военной операции

Ко всему прочему, в этих местах может быть высадка российского десанта. Такое мнение озвучил эксперт Андрей Клименко для издания Black Sea News. Он считает, что опасным периодом для Украины станет время, когда РФ будет праздновать 75-летие победы во времена Второй мировой войны.

Клименко также выразил мнение, что РФ в 2020 году продолжит блокировать любое движение украинских кораблей. Для этого они будут придумывать разные предлоги, чтобы не пустить украинские корабли в Керченский пролив.

Эксперт объяснил такие действия РФ тем, что оккупантам необходимо обеспечить секретность военных перевозок в оккупированный Крым.

"Мы почти уверены в том, что Азовский кризис – это была "тренировка". В 2020 году дальнейших действий РФ по созданию препятствий судоходству в украинские порты нужно ожидать не только в Азовском, но и в Черном море", – отметил Клименко.

Эксперт утверждает, что РФ начнет действовать по обкатанному "азовскому сценарию", останавливая корабли, которые будут идти из портов или в порты Одессы, Николаева и Херсона.

Ко всему прочему, Клименко убежден, что против Украины будет применен один из методов для препятствий судоходству, который состоит в том, чтобы объяснить закрытие вод из-за учений Российской Федерации с применением боевой стрельбы.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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