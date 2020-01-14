Владимир Путин желает влезть в дела Украины, чтобы иметь влияние в нашей стране

Президент РФ Владимир Путин так настойчиво требует у Владимира Зеленского бессрочного принятия особого статуса Донбасса и присутствия этого положения в Конституции из-за желания уничтожить суверенитет Украины

Как сообщает Politeka.net, такое мнение высказал украинский журналист Роман Цимбалюк в своем блоге на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Ко всему прочему, президент РФ завершит свою каденцию в 2024 году, поэтому для сохранения власти ему необходимо сделать все возможное даже после потери президентского кресла. Если Украина примет особый статус Донбасса у Путина будет возможность расширить свою власть на оккупированной территории.

Цимбалюк отметил, настойчивые требования главы РФ указывают лишь на то, что Владимир Путин просто мечтает лично писать Конституцию Украины по вопросу оккупированного Донбасса.

"И если с украинской властью что-то случится и она пойдет на такой шаг, от Украины, конечно, останется мало. Тем более, тут столько всего происходит – у Владимира Владимировича в 2024 году заканчивается очередной президентский срок, нужно что-то решать", – предупредил об истинной сути ультиматумов Путина журналист.

Пользователи сети не могли не прокомментировать слова журналиста и его прогноз. Многие согласились с его высказыванием, отметив, что Владимир Путин самое худшее, что вообще могло случиться в мире.

"Бесчеловечно снимать с России целебнейшие санкции. Путин меняй Конституцию Германии!", "Хорошо там, где россиянцев пока нет. А на миру? На миру и не жизнь красна. А наоборот даже..", "Везде где торчат"уши кремля"плешивое называет внутренним конфликтом!", "Свою Конституцию пусть переписывает".