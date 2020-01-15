Зарплаты, которым можно только позавидовать, как оказалось, получают не только народные депутаты Верховной Рады, но и их помощники

Одна из страниц зарплатной ведомости помощников нардепов, которая оказалась в распоряжении журналистов издания «Страна», разоблачила довольно интересную информацию.

Из документа видно, что некоторые из них получили десятки тысяч гривен, а некоторые – больше 100 тысяч.

Так, Ольга Жерегина, оформленная помощницей сразу у двух нардепов (Анастасии Красносельской из "Слуги народа" и Ольги Стефанишиной из "Голоса"), получила 117 815 грн. Жерегина ранее работала в грантовой организации "Пациенты Украины", руководителем которой была в свое время Стефанишина. Красносельская также является выходцем из грантовой структуры - "Центра противодействия коррупции" Виталия Шабунина.

109 785 гривен получила Евгения Дзекунова - помощница депутата Александр Матусевича (округ № 86, Ивано-Франковск, "Слуга народа").

57 638 гривен получила Марта Войцеховская, помощница Евгения Пивоварова (округ №175, Харьков, "Слуга народа").

Виктория Горбенко - помощница Сергея Власенко из "Батькивщины" получила 37 436 гривен.

Ее коллега, Николай Волкивский, который состоит помощником Сергея Кузьминых, мажоритарщика из 67-го округа в Житомире от "Слуги народа" (он приходится братом Олегу Кузьминых - известному киборгу, командиру батальона 81-й бригады), получил 30705 гривен.

Ранее украинцев всколыхнуло известие об увеличении зарплаты народных избранников до 100 000 гривен и выше.

Так, появились сообщения, что с 2020 года зарплата депутатов должна вырасти в несколько раз. В связи с этим вспыхнул скандал, учитывая недофинансирование многих отраслей в стране.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал данную информацию во вторник, 14 января, во время первого заседания Согласительного совета.

По его словам никакого увеличения зарплат народным депутатам до 100 или 150 тыс. грн не будет.

Напомним, Разумков не выдержал и сдал реальные зарплаты слуг народа: "100 или 150 тысяч".

Как сообщала Politeka, в Раде ошарашили новым скандальным решением: зарплата от 100 тысяч.

Также Politeka писала, что руководство Минкульта ошарашило заоблачными зарплатами: «Простым украинцам и не снилось».