Военная помощь США будет акцентирована на усилении Военно-морских сил Украины

Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко, передает Укринформ.

По его словам, передача военной помощи запланирована на февраль 2020 года.

"Физическое выделение помощи начнется уже в феврале. Это будет начало", - подчеркнул украинский дипломат.

По словам Владимира Ельченко, всего на 2020 год Украине будет выделено $250 млн со стороны Пентагона в качестве уже утвержденной помощи.

Более того, еще $50 млн будет выделяться при определенных условиях, и также предусматрено финансирование остатка по завершению предыдущего финансового года.

Дипломат добавил, что Украина также получит от Госдепа США $448 млн в качестве экономической помощи, из которых $115 будут охватывать вопросы безопасности.

В целом, в 2020 году Украина должна получить от официального Вашингтона $698 млн. С начала российской агрессии США передали Киеву помощи в сфере безопасности на $1,6 млрд.

Анализируя эти цифры, Владимир Ельченко назвал помощь от США "подтверждением того, что нет страны, которая больше, чем Соединенные Штаты, нас поддерживает именно в секторе безопасности и обороны".

"Главный приоритет, который был определен в двусторонних консультациях между Министерством обороны Украины и Пентагоном - это усиление украинского флота. Есть такой термин как "москитный флот", то есть скоростные катера, которых не хватает нашим военным в Черном и Азовском морях", - уверенно подчеркнул посол и добавил, что в 2020 году США могут передать нашей стране еще три катера.

Ранее мы рассказывали о том, что у Дональда Трампа ошарашили решением по Украине. Известно, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепа США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

Что касается Майка Помпео, то он срочно отменил свой официальный визит в Украине. Вероятно, это связано с нападением на американское посольство в Ираке, за которым стояли иранские спецслужбы.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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