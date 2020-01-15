Президент Росії Володимир Путін йде на зміну Конституції і підготовку до війни



Як передає Politeka.net, таку думку висловив блогер Семен Кабакаєв.

За його словами, відставка парламенту РФ - очікуване рішення для того, щоб підготувати країну до нової війни.

"Путін хоче закріпити пріоритет конституції РФ над міжнародними рішеннями. Тобто всі рішення міжнародних судів, міжнародних організацій, комісій ООН будуть ігноруватися, якщо вони суперечать Конституції РФ", - зазначив він.

Крім того, він нагадав, що в наступному році ЗС РФ завершать процес оновлення та реструктуризації.

"Путін готується до нової ескалації і підготував для цього законодавство, щоб уникнути міжнародної відповідальності. Але в СРСР теж так робили, допомогло це? Ні!", - зазначив блогер.

Раніше ми повідомляли, що Дмитро Медведєв оголосив про те, що уряд Росії йде у відставку у повному складі.

Відповідну заяву було зроблено у середу, 15 січня, після виступу президента РФ Володимира Путіна з щорічним посланням до Федеральних зборів.

Також повідомляється, що Путін заявив про намір ввести посаду заступника голови Ради безпеки і призначити Медведєва на цю посаду.



Нагадаємо, Путін буде правити вічно, росіян поставили перед фактом.

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