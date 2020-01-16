Закон действует с 16 января 2020 года

В Украине вступил в силу закон о крупных штрафах, нарушителям придется выложить до 85 000 гривен

Он был опубликован в официальной газете Рады "Голос Украины" 15 января и вступает в силу сегодня, 16 января.

Под санкции закона попадают народные депутаты, которые практикуют неперсональное голосование в Раде.

Наказание вводится за голосование депутатом парламента любым способом вместо другого депутата в виде штрафа от 3 до 5 000 необлагаемых минимумов (51-85 000 гривен).

Аппарату Рады теперь необходимо будет обеспечивать видеофиксацию голосования парламентариев.

Сообщать о факте неперсонального голосования уполномочен глава Рады (или ведущий заседание его зам). Затем он должен будет поручить Счетной комиссии изъять карту нардепа-нарушителя и провести голосование повторно.

Далее председательствующий должен поручить аппарату безотлагательно подготовить сообщение о выявленном нарушении, которое вместе с протоколом, стенограммой, стенографическим бюллетенем соответствующего заседания и видеозаписью он должен направить в Государственное бюро расследований.

Ранее мы писали о том, что украинские депутаты никак не собираются отказаться от кнопкодавства, и придумывают для этого довольно оригинальные способы.

В Раде активисты засняли, что для голосования за своего коллегу, народные избранники изобрели специальную конструкцию на выдвижном столике.

Конструкция упирается в нужную кнопку на персональном пульте, а в момент голосования нардеп подвигает столик вперед, тем самым нажимая кнопку за своего коллегу.

Отметим, что такой способ кнопкодавства позволят избежать обвинений, ведь формально нардеп не нажимает рукой кнопку на пульте своего коллеги.

Напомним, нардепы забыли о приличии в Раде, позор попал на видео: «причинным местом по…».

Как сообщала Politeka, нардепа застукали за постыдным занятием в Раде, даже Кива так не делает: «прикрылся газеткой».

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