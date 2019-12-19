Народные депутаты никак не хотят отказаться от кнопкодавства, и придумывают для этого весьма необычные способы

Активисты общественного движения «Честно» заметили, что для голосования за своего коллегу, народные избранники изобрели специальную конструкцию на выдвижном столике. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Конструкция упирается в соответствующую кнопку на персональном пульте, а в момент голосования нардеп подвигает столик вперед, тем самым нажимая кнопку за своего коллегу. При этом приводя механизм в действие порой очень оригинально.

Отметим, что такой способ кнопкодавства позволят избежать обвинений в неперсональном голосовании, ведь формально нардепне касается руками пульта своего коллеги, применяя этот способ.

Такую креативность проявили нардепы от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Ларин и Виктор Черный.

"На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Сергей Ларин применил некий "кнопкодавитель", сделанный из трех толстых книг и чего-то похожего то ли на кипы бумаги, то на папки. Для того, чтобы нажатие на кнопку с помощью этого "изобретения" было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке "Мы за мир", - рассказали активисты.

Отмечается, что во время голосования за поправку к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой привел в действие странное "устройство". В результате этих действий на местах Ларина и Черного сработали кнопки "за".

Во время голосования за другую поправку к тому же законопроекту Черный, стоя, рукой нажал на кнопку на пульте, а "механизм", судя по всему, подтолкнул областью тела в районе пояса.

Напомним, «Слуг народа» поймали на горячем в Раде: забавы депутатов попали на фото.

Как сообщала Politeka, нардепа застукали за постыдным занятием в Раде, даже Кива так не делает: «прикрылся газеткой».

Также Politeka писала, что нардепы-кнопкодавы получили жесткий выговор: будут знать, чтобы «бес не путал».