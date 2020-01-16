Экс-президент Петр Порошенко бросился на защиту премьер-министра Украины Алексея Гончарука, но украинцам это совершенно не понравилось

Как известно, вечером 15 января в соцсетях распространили аудиозаписи якобы с совещания в Верховной Раде. На нем вроде обсуждали экономические вопросы перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. На записях человек с голосом, якобы похожим на голос Гончарука, в частности называет себя "полным профаном" в экономике.

Как сообщает Politeka.net, на Телеграм-канале Klymenko Time появился скрин поста экс-президента Украины Петра Порошенко, который неожиданно заступился за премьер-министра Алексея Гончарука после скандала с аудиозаписями.

"В полку защитников премьер-министра Алексея Гончарука прибыло. Никто иной как сам Петр Порошенко решил защитить главу правительства. Приплел он к позиции свою старую песню о главном - российский след, антиукраинские силы, каналы олигарха", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

В частности Петр Порошенко заявил, что записи были обнародованы в интересах неукраинских сил, а также олигарха и бывшего владельца Приватбанка Игоря Коломойского. А попытки раздуть скандал предпринимают неукраинские силы.

"Я хочу сказать, что это не украинский сценарий. Потому что вполне дельные оценки вызовов и рисков экономической ситуации, которые были представлены в разговоре премьер-министра и руководства экономического блока. Посмотрите, на каких каналах вышла в первую очередь атака на украинское правительство - на российских каналах и на каналах одного известного олигарха ", - заявил он.

Пользователи сети не смогли пройти мимо и начали активно комментировать пост экс-президента. Многие пользователи сети высмеяли заявление Порошенко.

"Опять чепуху рассказывает. А вы как обычно ведетесь", "Рука России регулярно подливает Петропе Рошенко в стакан", " Говорящая голова госдепа четко отрабатывает бабло)", "Хватит лаять, долаялся. Иди работай, поднимай государство которое утопил обещаниями", "Ой какое "осиное гнездо" затронуто! Вас всех олигархов присосавшихся к БЮДЖЕТНОМУ КАРМАНУ,гнать в шею из власти давно пора!", "Схемы знает! Недавно с них спрыгнул!", "Соловей соловушка брешет как песня льется".

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

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