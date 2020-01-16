Он обязан в 2024 году сказать: «я устал, я ухожу»

Политические декорации Кремля изменились, но это совершенно не повлияет на курс России в отношении Украины, ведь Владимир Путин останется при власти

Самое главное, что нужно вынести Украине, после обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию - Украина все ще находится под угрозой, которую несет Россия.

Как сообщает Politeka, такое мнение высказал журналист УНИАН в Москве Роман Цимбалюк на своей личной странице в Facebook.

Он отмечает, с точки зрения внутренних российских раскладов Владимир Путин сделал первый шаг, чтобы съехать с главного кремлевского кабинета, сохранив при этом власть. То есть, по действующей Конституции РФ, он обязан в 2024 году сказать: «я устал, я ухожу» и рокировки, похоже, он уже делать не будет. Тем не менее, Путин может быть и устал, но уходить не хочет. Традиция Бориса Ельцина повторена не будет.



Роман Цимбалюк прогнозирует, что после изменений в основном законе, варианты появятся: можно будет работать духовным лидером и править, а президент будет заниматься принятием верительных грамот и вешать на грудь героев медали.

Пользователи сети под постом журналиста высказали надежду в том, что когда-то РФ отвяжется от Украины:

"Как бы хотелось, чтобы Россия настолько забыла об Украине, чтобы вообще не до нас было. И хотя географически это невозможно, но каким-то образом это бы произошло! Подальше от враждебного Рашиського рейха!", "Народу, как известно с давних времен, нужны - хлеб и зрелища. У Путина в связи с коррупцией и санкциями с хлебом большая проблема, со зрелищами тоже неувязка - отстранили от всех международных соревнований, вот он и решил применить ноу хау", "Надеюсь в Украине будет передышка,они заняты своими кабинетами".

Напомним, Путин будет править вечно, россиян поставили перед фактом.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с оружием "судного дня", россияне в ауте.

Также Politeka писала, что Путин оскандалился в прямом эфире, у россиян сдали нервы.