Амбіції, які існують у президента РФ Володимира Путіна не позволт йому відмовитися від претензій на Україну
Саме через свої амбіції він продовжить вести бойові дії проти України, прикриваючись пропагандистськими гаслами про "братні народи".
Як повідомляє Politeka.net, таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму блозі на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).
Журналіст вказав на те, що риторика президента РФ підтверджує його плани на Україну. Цимбалюк зауважив, що Україні ніколи не буде спокою, адже Путін сам про це регулярно заявляє.
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"То танки з артилерією відправить на Донбас, пояснюючи це своїми симпатіями, то скаже, що все Причорномор'я – це історичні землі Росії. А за історичну справедливість вони тут, як ви знаєте, борються. Ну, точніше, цими псевдоісторичними термінами виправдовують свою зовнішню політику", – висловився журналіст.
Він також додав, що для путінської Росії під час реалізації своїх амбіцій дуже характерно вирішувати завдання взаємовиключаючі один одного. Що можна спостерігати зараз, коли відбувається збройний конфлікт з Україною.
РФ постійно показує суперечливу політику, яка ведеться: то Україну називають "братнім народом", то вона вже перетворюється в "один народ"; а через деякий час до територій Донбасу посилають танки і артилерію, щоб вбивати українців.
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