В Кремле такого не ожидали

Выборы в ОРДЛО могут быть проведены лишь при одном условии

Соответствующий ультиматум Владимиру Путину выдвинул глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время вчерашнего заседания, передает Укринформ.

По его словам, выборы на оккупированном Донбассе можно проводить лишь после того, как РФ выведет свои войска с территории Украины.

"США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", – подчеркнул Джеймс Гилмор, выступая на заседании ОБСЕ.

Глава миссии США в ОБСЕ также заметил, что международные наблюдатели регулярно фиксируют "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин", которые РФ перебрасывает на временно неподконтрольный Украине Донбасс.

Он также призвал Владимира Путина придерживаться Минских соглашений и "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Владимира Зеленского".

Ранее мы сообщали о том, что Украина договорилась с Россией по оккупированному Донбассу. Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств на Донбассе.

Всего обсуждали девять возможных для разведения участков.

Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".

В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.

В результате было согласовано разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово".

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на украинцев на Донбассе.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".