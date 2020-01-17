Выборы в ОРДЛО могут быть проведены лишь при одном условии
Соответствующий ультиматум Владимиру Путину выдвинул глава миссии США в ОБСЕ Джеймс Гилмор во время вчерашнего заседания, передает Укринформ.
По его словам, выборы на оккупированном Донбассе можно проводить лишь после того, как РФ выведет свои войска с территории Украины.
"США призывают к восстановлению контроля Украины над своей международной границей с Россией. Свободные и честные выборы должны проходить под украинским контролем и в безопасной среде, с выводом с территории Украины возглавляемых Россией сил и незаконных вооруженных формирований", – подчеркнул Джеймс Гилмор, выступая на заседании ОБСЕ.
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Глава миссии США в ОБСЕ также заметил, что международные наблюдатели регулярно фиксируют "неограниченный поток вагонов, грузовых автомобилей и военных машин", которые РФ перебрасывает на временно неподконтрольный Украине Донбасс.
Он также призвал Владимира Путина придерживаться Минских соглашений и "ответить взаимностью на добросовестность, проявленную администрацией президента Владимира Зеленского".
Ранее мы сообщали о том, что Украина договорилась с Россией по оккупированному Донбассу. Во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о разведении сил и средств на Донбассе.
Всего обсуждали девять возможных для разведения участков.
Украинская сторона настаивает на разведении в районе железнодорожного моста в Станице Луганской, вблизи Авдеевки, Новоселицы Второй и в районе пункта пропуска "Гнутово".
В свою очередь, российская сторона настаивает на разведении сил в районе населенных пунктов Счастье, Веселогоровка, Розсадка, Гнутово и Широкино, а также вблизи Авдеевки.
В результате было согласовано разведении сил и средств возле пункта пропуска "Гнутово".
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
Как сообщала Politeka, боевики устроили охоту на украинцев на Донбассе.
Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".