Народные депутаты, держа в руках куски угля и отбойный молоток, требовали выплатить зарплату украинским шахтерам, которую не выдают уже полгода.

Об этом заявил нардеп Сергей Шахов с трибуны парламента.

Таким образом Сергей Шахов, Александр Лукашев, Сергей Вельможный, Александр Сухов и мажоритарщики всей Украины решили привлечь внимание к денежным проблемам украинских шахтеров.

"Шахтеры ждут, пока здесь, в парламенте, заставят Кабмин заплатить им зарплаты. На День шахтера деньги не дали, на Новый год деньги не дали, на Рождество деньги не дали. На следующей неделе отдайте деньги, деньги есть, мы проголосовали за бюджет", - заявил нардеп Сергей Шахов с трибуны парламента.

Депутат отметил, что Команда Шахова требует немедленного вмешательства президента в оплату зарплаты шахтерам и развития угольной отрасли.

"Накормите людей! Сегодня с этой трибуной мы призываем чиновников перестать игнорировать шахтеров и их семьи. Ведь уже завтра на улицу могут выйти тысячи», - заявил Сергей Шахов.