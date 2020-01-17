В сеть слили переписку Главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой (СН) с Алексеем Гончаруком, которого с позором провожали из Верховной рады
Фото переписки опубликовало онлайн-издание Цензор.НЕТ.
17 января во время заседания в Верховной Раде глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (СН) переписывалась с абонентом, подписанным Гончарук Алексей.
Третьякова поддержала Гончарука словами, а также отметила, что "они за него".
"Спасибо, Галечка)) Конечно не буду. Важна позиция фракции", - пишет Гончарук, на что Третьякова ответила: "Мы за тебя!".
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"В тебе я не сомневаюсь)) Вопрос кто МЫ))", - ответил на это Алексей Гончарук.
"70-80%. Работаем дальше. Жизнь покажет", - заключила Третьякова.
"Спасибо, Галечка", - отвечает Гончарук
Отметим, что после своего обращения к депутатам, премьер-министр Украины Алексей Гончарук под крики «Ганьба» и аплодисменты покинул Верховную Раду.
Напомним, что Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины и заявил о своей отставке с должности. По его словам, он решил написать заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".
"Я пришел на должность выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако, чтобы исключить любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", – заявил Алексей Гончарук на странице в Facebook.
В Офисе президента Владимира Зеленского подтвердили, что получили от Алексея Гончарука заявление об уходе в отставку.
"Президент Украины получил подал премьер-министр Алексеем Гончаруком прошение об отставке. Глава государства рассмотрит указанное заявление. О результатах рассмотрения Офис президента Украины сообщит отдельно", - говорится в сообщении.
Напомним, Тимошенко набросилась на Зеленского после скандала с Гончаруком.
Как сообщала Politeka, измученный Зеленский заговорил после скандала с прослушкой: важное заявление.
Также Politeka писала о скандале с "пленками Гончарука": в "Слуге народа" раскрыли правду о дальнейшей судьбе премьера.