Спикер Парламента Дмитрий Разумков рассказал, как будут готовить новый законопроект об особом статусе ОРДЛО

Как передает Politeka.net, об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире украинского телеканала.

По его словам, новый закон об особом статусе ОРДЛО - вынужденный шаг, на который должна пойти Украина.

Разумков подчеркнул, что к разработке нового закона будут привлечены все, кого он так или иначе будет касаться, в том числе и международные партнеры Украины.

"То, что было необходимо сделать Верховной Раде Украины, мы сделали - мы продолжили тот закон, который действовал до этого. Это был вынужденный шаг, потому что к нему привязаны многие вещи, в том числе и санкции, в том числе и сотрудничество в рамках минских договоренностей, и многие другие вещи", - заявил в эфире спикер украинского Парламента.

Он также отметил, что когда глава государства Владимир Зеленский направлялся на встречу лидеров Нормандской четверки, то все осознавали, какие шаги Украине предстоит сделать.

"В дальнейшем, как и говорил президент, в этом плане он является ключевой фигурой, которая занимается этим направлением в государстве, мы будем писать новую редакцию закона, привлекая как общество, так и международных партнеров и всех, кого этот законопроект так или иначе будет касаться. Для того, чтобы мы смогли сделать качественный закон, который будет работать в интересах государства Украина", - подытожил Дмитрий Разумков в эфире телеканала.

Ранее мы рассказывали о том, что у Владимира Путина выдвинули Владимиру Зеленскому дерзкий ультиматум по Донбассу.

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны ЕС предприняли неожиданный шаг.

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