Украинский политик, бывший народный депутат Михаил Добкин вляпался в новый скандал. На этот раз он поспешил высказаться по поводу отставки премьера Алексея Гончарука, а как известно "поспешишь - людей насмешишь"

Как передает Politeka.net, украинцы высмеяли в сети твит Добкина. Последний сравнил Гончарука с моллюском, указывая на его беспомощность в борьбе с коррупцией. В то же время пользователи указали Добкину, что у него самого "рыльце в пушку".

"Не сумев победить коррупцию в ГАСКе, недопремьер Гончарук заявил, что готов ГАСК ликвидировать! Тупое создание, ты так и с врачами поступишь? Не сумев побороть коррупцию в медицине ты ликвидируешь Минздрав? Моллюски выглядят умнее, чем это правительство дебилов и недоразвитых", - написал в твите Добкин.

Комментирующие выстроились в очередь, чтобы поделиться своими соображениями по поводу слов Михаила Марковича. Мы собрали самые цензурные.

"Добкін взагалі нагадує мені амебу".

"Читайте между строк-он готов возглавить коррупцию..."

"Все такие вумные, особенно мишанявсеху*ня. При тебе Протасы создали гиперкоррупционный ГАСК, так расскажи нам, как побороть это!!?"

"Миша, а давай тебя в президенты а братюню премьером? Всех и все победишь..."

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук недавно засветился в громком скандале с обнародованием записи прослушки в его кабинете. Топ-менеджер обсуждал экономику страны, при этом признал, что президент Владимир Зеленский "слаб" в этих вопросах, а также и он сам не сильно-то разбирается. После того как запись стала достоянием общественности, заговорили о скорой отставке Гончарука.

В часности, он сам сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук, что пришел на должность выполнять программу президента, который для него – образец открытости и порядочности.

"Однако, чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент", - говорится в сообщении Гончарука.

Заявление в ВР так и не поступило, а появилась информация, что Зеленский "простил" Гончарука.

Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».

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