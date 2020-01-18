Украинский политик, бывший народный депутат Михаил Добкин вляпался в новый скандал. На этот раз он поспешил высказаться по поводу отставки премьера Алексея Гончарука, а как известно "поспешишь - людей насмешишь"
Как передает Politeka.net, украинцы высмеяли в сети твит Добкина. Последний сравнил Гончарука с моллюском, указывая на его беспомощность в борьбе с коррупцией. В то же время пользователи указали Добкину, что у него самого "рыльце в пушку".
"Не сумев победить коррупцию в ГАСКе, недопремьер Гончарук заявил, что готов ГАСК ликвидировать! Тупое создание, ты так и с врачами поступишь? Не сумев побороть коррупцию в медицине ты ликвидируешь Минздрав? Моллюски выглядят умнее, чем это правительство дебилов и недоразвитых", - написал в твите Добкин.
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Комментирующие выстроились в очередь, чтобы поделиться своими соображениями по поводу слов Михаила Марковича. Мы собрали самые цензурные.
"Добкін взагалі нагадує мені амебу".
"Читайте между строк-он готов возглавить коррупцию..."
"Все такие вумные, особенно мишанявсеху*ня. При тебе Протасы создали гиперкоррупционный ГАСК, так расскажи нам, как побороть это!!?"
"Миша, а давай тебя в президенты а братюню премьером? Всех и все победишь..."
Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук недавно засветился в громком скандале с обнародованием записи прослушки в его кабинете. Топ-менеджер обсуждал экономику страны, при этом признал, что президент Владимир Зеленский "слаб" в этих вопросах, а также и он сам не сильно-то разбирается. После того как запись стала достоянием общественности, заговорили о скорой отставке Гончарука.
В часности, он сам сообщил у себя на странице в соцсети Фейсбук, что пришел на должность выполнять программу президента, который для него – образец открытости и порядочности.
"Однако, чтобы убрать любые сомнения относительно нашего уважения и доверия к Президенту, я написал заявление об отставке и передал ее Президенту с правом внесения в Парламент", - говорится в сообщении Гончарука.
Заявление в ВР так и не поступило, а появилась информация, что Зеленский "простил" Гончарука.
Напомним, Гончарук оскорбил Зеленского и нарвался на гнев украинцев: «Это не дно, а днище».
Как сообщала Politeka, Романенко опозорил Гончарука за новое обещание: "и так пользуемся".
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