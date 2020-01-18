Не утихает противостояние президента РФ Владимира Путина и Евросоюза по поводу истории и участия СССР во Второй мировой войне

Как передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Life Shot, Путин собрался "заткнуть поганый рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль дедов и отцов..." Он намерен создать архивный центр с фото- и видеоматериалами. Об этом Путин заявил во время встречи с ветеранами.

"Этот сайт будет открытым, и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно другом свете", - заявил российский президент.

Напомним, недавно Путин обвинил поляков в том, что именно они несут ответственность за начало Второй мировой войны. По этому же поводу резко высказался его "прихвостень" политик Владимир Жириновский.

"Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках - Польша главный виновник начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло".

Польша выступила против заявлений россиян, и ее поддержали в Европарламенте, представители которого обвинили, в свою очередь, Россию, упомянув, что СССР спровоцировала боевые действия, когда заключила пакт Молотова-Риббентропа. Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу: