Не утихает противостояние президента РФ Владимира Путина и Евросоюза по поводу истории и участия СССР во Второй мировой войне
Как передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Life Shot, Путин собрался "заткнуть поганый рот тем, кто пытается переиначить историю, подать ее в ложном свете и принизить роль дедов и отцов..." Он намерен создать архивный центр с фото- и видеоматериалами. Об этом Путин заявил во время встречи с ветеранами.
"Этот сайт будет открытым, и для наших граждан, и для всего мира. И мы не позволим вот этим попыткам представить историю в совершенно другом свете", - заявил российский президент.
Напомним, недавно Путин обвинил поляков в том, что именно они несут ответственность за начало Второй мировой войны. По этому же поводу резко высказался его "прихвостень" политик Владимир Жириновский.
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"Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках - Польша главный виновник начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло".
Польша выступила против заявлений россиян, и ее поддержали в Европарламенте, представители которого обвинили, в свою очередь, Россию, упомянув, что СССР спровоцировала боевые действия, когда заключила пакт Молотова-Риббентропа. Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу:
"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких, как Польша, как преступников".
Не осталась в стороне от конфликта и немецкая сторона. Евродепутат Райнхард Бютикофер отметил, что такое перебрасывание исторической вины может бть первым сигналом к идентификации целей для агрессии. Политик уверен, что Европе надо быть настороже после заявлений Путина.
Напомним, Путин подготовил РФ к новым боевым действиям
Как сообщала Politeka, Жириновский нашел главного виновника Второй мировой, и это не Германия: "нужно указать во всех учебниках"