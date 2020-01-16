Польша выступила против обвинений президента России Владимира Путина, ее тут же поддержали в Европарламенте
Так, совсем недавно Владимир Путин обвинил поляков в том, что именно они несут ответственность за начало Второй мировой войны. Польша выступила против заявлений президента РФ, а поляков поддержали в Европарламенте.
Так, большинство представителей Европарламента пошли против высказываний Путина и поддержали мнение Польши, что именно СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.
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В сообщении Европарламента сказано, что большинство фактов указывает именно на русскую ответственность в начале войны. Ведь они спровоцировали боевые действия, когда заключили пакт Молотова-Роббентропа.Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу:
"Европейская комиссия полностью отвергает любые ложные утверждения, которые пытаются исказить историю Второй мировой войны, или изображать жертвы, таких, как Польша, как преступников".
Ее высказывания поддержала политик из Европейской народной партии Сандра Калниете.
Против заявлений президента РФ Владимира Путина также выступил немецкий евродепутат Райнхард Бютикофер. Он отметил, что такое перебрасывание исторической вины может бть первым сигналом к идентификации целей для агрессии. Поэтому после таких заявлений Европа должна быть настороже.
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