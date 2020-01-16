Польша выступила против обвинений президента России Владимира Путина, ее тут же поддержали в Европарламенте

Так, совсем недавно Владимир Путин обвинил поляков в том, что именно они несут ответственность за начало Второй мировой войны. Польша выступила против заявлений президента РФ, а поляков поддержали в Европарламенте.

Так, большинство представителей Европарламента пошли против высказываний Путина и поддержали мнение Польши, что именно СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны.

В сообщении Европарламента сказано, что большинство фактов указывает именно на русскую ответственность в начале войны. Ведь они спровоцировали боевые действия, когда заключили пакт Молотова-Роббентропа.Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что искажение истории угрожает демократическому обществу: