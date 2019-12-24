Скандальный российский политик Владимир Жириновский не смог сдержаться, поразив выпадом в сторону Польши
Как передает Politeka.net, cвое предположения опубликовал в своем Telegram-канале.
По его словам, Польша была главным виновником начала Второй мировой войны.
"Нужно раз и навсегда указать во всех учебниках - Польша главный виновник начала Второй мировой войны. Пилсудский первым навязывался в союзники к Гитлеру. Пакт Пилсудского — Гитлера был подписан еще в 1934 г. Польша, как и Франция с Великобританией, пошедшие на Мюнхенский сговор в 1938 г., молчала во время аннексии немцами Судетской области Чехословакии, аншлюса Австрии. Без этого ни о какой войне Германии с СССР в 1941 г. и речи быть не могло", - заявил российский политик.
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Кроме того, он подчеркнул, что именно Европа "вскормила Гитлера против СССР".
"Это Европа вскормила Гитлера против СССР, и Польша была в числе тех, кто аплодировал Гитлеру. За что боролись, на то и напоролись", - заключил он.
Ранее скандально известный депутат нелегитимной Государственной думы России опубликовал в своем Телеграм-канале несколько архивных снимков на которых позировали главы разных государств в компании Адольфа Гитлера.
Ранее министерство иностранных дел Польши опубликовало официальное заявление, в котором высказали беспокойство и недоверие из-за высказывания Владимира Путина, касающихся генезиса и хода Второй мировой войны, которые представляют фальшивую картину событий.
Кроме того, в заявлении подчеркнули, что высказывания Путина напоминают "пропагандистские нарративы эпохи сталинского тоталитаризма, которые осудил даже советский лидер Никита Хрущев".