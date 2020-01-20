Президенту Российской Федерации Владимиру Путину указали на то, кто действительно воюет на Донбассе

Подтверждением тому, что сторонами военного конфликта на Донбассе являются Украина и РФ служат подписи представителей стран под Минскими соглашениями.

Такое заявление прозвучало для издания Коммерсант от представителя Действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группы Мартина Сайдика.

Так, он заявил, что в конфликте на Донбассе Россия, несмотря на все стремления Москвы утверждать обратное, выступает не посредником, а полноценным участником.

Более того, дипломат добавил, что все попытки России считать себя посредником являются неуместными, поскольку по сути РФ «не выполняет роль посредника». Он привел в пример последний закон так называемой «ЛНР» о так называемой границе: о том, что государственная граница - это вся область.



«Считают ли в России, что это совместимо с минскими соглашениями, в которых говорится про отдельные районы Донецкой и Луганской областей? Где здесь посредничество России? Это разве соответствует минским соглашениям? Нет! Где голос России?... Если кто-то посредник, в таком случае, он должен действовать как посредник. А если посредник на одной стороне, то он не посредник, а «односторонний игрок», - высказался бывший спецпредставитель ОБСЕ.

По его словам, в Минских соглашениях написано об особом статусе для Донбасса «на фоне общей децентрализации Украины».

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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