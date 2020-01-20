17 депутатов от «Слуги народа» составят президенту и премьер-министру компанию на экономическом форуме в Давосе

Как стало известно, на Всемирный экономический форум в Давосе, который пройдет 21-24 января, планируют отправиться 17 нардепов от фракции «Слуга народа». Об этом сообщили в пресс-службе политической силы.

«17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе», - рассказали во фракции 20 января.

В частности, стало известно, что в Швейцарию отправятся глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Также ранее сообщалось, что Владимир Зеленский поедет на форум вместе с Алексеем Гончаруком.

Программой визита предусмотрено выступление главы государства во время Давосского форума. Кроме того, запланирован ряд встреч с лидерами иностранных государств, представителями бизнеса и международных финансовых организаций.

Стоит отметить, что украинцы восприняли новость о поездке почти двух десятков депутатов довольно неоднозначно. В частности, многие задались вопросом о том, за чей счет полетят народные избранники.

«За чьи деньги поедут эти клоуны?», «Это крутые парни...с дипломами трускавецкой академии...они там всех этих выпускников гарвардов и оксфардов порвут как тузик грелку», «А почему не в Трускавец? Он ближе и дешевле», «По приезду в Давос им надо рты скотчем заклеить, а то после их умных речей экономический форум превратится в лигу смеха», «Хоть отдохнут бедняжки, а то здесь их нарід уже достал своімі "почемузарплатаминистранеминималка?"», «Это форум топ экономистов, финансистов, предпринимателей. Что будут там делать "трускавецкие туристы" ???», «Заслужили путёвочку за деньги налогоплательщиков?! А какая "концертная" программа?», «может пусть на передок прокатятся, "мир" посмотрят???», - пишут люди в обсуждении соответствующей новости.

Ранее мы писали о том, что некомпетентность депутатов и их непомерные аппетиты наносят непоправимый ущерб рейтингу президента Украины Владимира Зеленского.

Такое мнение на своей странице в Фейсбуке высказал политтехнолог Михаил Подоляк.

По его словам, сегодня во власти все хуже, чем могли себе представить даже очень опытные «политические психиатры», и наиболее ярко это проявилось в скандале с зарплатами чиновников, не просто большими, а астрономическими с точки зрения простого украинца.

Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.

Как сообщала Politeka, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.

Также Politeka писала, что состояние Зеленского резко ухудшилось, последние фото говорят сами за себя.