Кремль может и дальше запросто продолжать агрессию по отношению к украинскому государству на Донбассе, и более того, Москва может захватить новые территории нашей страны

Такое предупреждение сделал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Донбасс. Реалии" .



Таким образом, Кривонос заявил, что за счет незаконных вооруженных формирований, а также за весьма короткое время Российская Федерация может прибегнуть к расширению агрессии и захвату украинских территорий.

Он добавил, что пока никаких посылов нет для этого, но украинская армия обязательно должна быть готова к силовому освобождению Луганской и Донецкой областей.

«Вооруженные силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других стран. Например, давайте вспомним ситуацию в Хорватии. Если бы не было поддержки тогда со стороны НАТО, то и «хорватского сценария бы не было», - отметил генерал-майор.

По словам заместителя секретаря СНБО, перед началом силовой операции в Донбассе нужно настолько ослабить Российскую Федерацию международным давлением, чтобы она не смогла поддерживать наемников.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

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