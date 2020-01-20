Кремль может и дальше запросто продолжать агрессию по отношению к украинскому государству на Донбассе, и более того, Москва может захватить новые территории нашей страны
Такое предупреждение сделал генерал-майор ВСУ, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в интервью "Донбасс. Реалии" .
Таким образом, Кривонос заявил, что за счет незаконных вооруженных формирований, а также за весьма короткое время Российская Федерация может прибегнуть к расширению агрессии и захвату украинских территорий.
Он добавил, что пока никаких посылов нет для этого, но украинская армия обязательно должна быть готова к силовому освобождению Луганской и Донецкой областей.
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«Вооруженные силы должны быть к этому готовы. Насколько это будет возможно - зависит уже от работы политиков на уровне поддержки других стран. Например, давайте вспомним ситуацию в Хорватии. Если бы не было поддержки тогда со стороны НАТО, то и «хорватского сценария бы не было», - отметил генерал-майор.
По словам заместителя секретаря СНБО, перед началом силовой операции в Донбассе нужно настолько ослабить Российскую Федерацию международным давлением, чтобы она не смогла поддерживать наемников.
Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.
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