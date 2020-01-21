Россия совершенно не скрывает того факта, что не намерена идти на мир с Украиной, декларируя такие заявления в Министерстве иностранных дел
Как сообщает Politeka.net, такое заявление сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в личном блоге на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
Такие выводы журналист сделал, проанализировав ответы МИД РФ по итогам годовой пресс-конференции его главы Сергея Лаврова.
Главное за ночь: стрельба в ЦИК, отчет о катастрофе Боинга и смертельный пожар
«Сгорели заживо»: страшный пожар охватил жилой дом в РФ, первые кадры трагедии
Кухар в одном купальнике поразила внешностью в обычной жизни: "другой человек"
Невестка Пугачевой оголилась на безлюдном пляже ради жарких кадров: «лишает дара речи»
Цимбалюк увидел в одной из фраз внешнеполитического ведомства РФ, что агрессор не намерен заканчивать войну на чужой территории. В частности там заявили, что "ключи от всех дверей", ведущих к урегулированию ситуации на Донбассе, якобы находятся в Киеве.
"Там российская техника военная, люди в российской форме, там российский рубль, там все по сути российское, российские флаги. А ключи от мира в Киеве. Бред. Но это говорит только об одном – что никакого мира они не хотят", - отметил Цимбалюк.
Цимбалюк довольно жестко ответил оккупантам нв вот такие заявления, уличив представителей МИД РФ во лжи:
"И тут хочется задать вопрос. Ребята, а вы не спалились? Какой мир и какие двухсторонние отношения, если вы говорите, что у нас "гражданская война", "там вас нет"? То почему тогда это должно влиять на двусторонние отношения? А все почему – потому что кое-кто трындит, лукавит, брешет".
Напомним, Путин ни перед чем не остановится, вскрылась главная цель РФ в Украине
Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе
Также Politeka писала, что Путина поймали на преступлениях в Украине, тревогу забили в Европе.