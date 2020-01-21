Россия совершенно не скрывает того факта, что не намерена идти на мир с Украиной, декларируя такие заявления в Министерстве иностранных дел

Как сообщает Politeka.net, такое заявление сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в личном блоге на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Такие выводы журналист сделал, проанализировав ответы МИД РФ по итогам годовой пресс-конференции его главы Сергея Лаврова.

Цимбалюк увидел в одной из фраз внешнеполитического ведомства РФ, что агрессор не намерен заканчивать войну на чужой территории. В частности там заявили, что "ключи от всех дверей", ведущих к урегулированию ситуации на Донбассе, якобы находятся в Киеве.

"Там российская техника военная, люди в российской форме, там российский рубль, там все по сути российское, российские флаги. А ключи от мира в Киеве. Бред. Но это говорит только об одном – что никакого мира они не хотят", - отметил Цимбалюк.