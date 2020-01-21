Россия совершенно не скрывает того факта, что не намерена идти на мир с Украиной, декларируя такие заявления в Министерстве иностранных дел

Как сообщает Politeka.net, такое заявление сделал украинский журналист Роман Цимбалюк в личном блоге на YouTube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы). 

Такие выводы журналист сделал, проанализировав ответы МИД РФ по итогам годовой пресс-конференции его главы Сергея Лаврова.

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Цимбалюк увидел в одной из фраз внешнеполитического ведомства РФ, что агрессор не намерен заканчивать войну на чужой территории. В частности там заявили, что "ключи от всех дверей", ведущих к урегулированию ситуации на Донбассе, якобы находятся в Киеве.

"Там российская техника военная, люди в российской форме, там российский рубль, там все по сути российское, российские флаги. А ключи от мира в Киеве. Бред. Но это говорит только об одном – что никакого мира они не хотят", - отметил Цимбалюк.

Ко всему прочему, Цимбалюка безумно смутило еще одно заявление, которое было сделано в МИД РФ. Там заявили, что установление прочного мира в Украине якобы отвечает российским интересам. Кроме того, это якобы может сказаться с позитивной точки зрения на отношениях между двумя странами - Украиной и Россией.

мишустин путин

Цимбалюк довольно жестко ответил оккупантам нв вот такие заявления, уличив представителей МИД РФ во лжи:

"И тут хочется задать вопрос. Ребята, а вы не спалились? Какой мир и какие двухсторонние отношения, если вы говорите, что у нас "гражданская война", "там вас нет"? То почему тогда это должно влиять на двусторонние отношения? А все почему – потому что кое-кто трындит, лукавит, брешет". 

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