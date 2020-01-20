Кремль може і далі запросто продовжувати агресію по відношенню до української держави на Донбасі, і більше того, Москва може захопити нові території нашої країни

Таке попередження зробив генерал-майор ЗСУ, заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Кривонос в інтерв'ю "Донбас. Реалії" .



Таким чином, Кривонос заявив, що за рахунок незаконних збройних формувань, а також за досить короткий час Російська Федерація може вдатися до розширення агресії і захоплення українських територій.

Він додав, що поки ніяких позовів немає для цього, але українська армія обов'язково повинна бути готова до силового звільнення Луганської та Донецької областей.

«Збройні сили повинні бути до цього готові. Наскільки це буде можливо - залежить вже від роботи політиків на рівні підтримки інших країн. Наприклад, давайте згадаємо ситуацію в Хорватії. Якби не було підтримки з боку НАТО, то і «хорватського сценарію б не було», - зазначив генерал-майор.

За словами заступника секретаря РНБО, перед початком силової операції в Донбасі потрібно настільки ослабити Російську Федерацію міжнародним тиском, щоб вона не змогла підтримувати найманців.

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