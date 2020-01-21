Пытаются видеть светлую сторону во всем, то же самое относится к действиям РФ в Украине

Российская агрессия против Украины является наказанием страны за ее европейский выбор, но Европа этого не желает признавать, ведь тогда они уже превращаются в участников этой войны



Такое заявление прозвучало от посла Украины в Австрии Александра Щербы в интервью Укринформу.



По его словам,европейцы видят всю эту ситуацию так: "одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает". Им выгодна такая позиция, ведь они становятся уже не предметом этой войны, а посредником.

"К сожалению, мы своими ссорами, риторикой, проблемами, поведением только цементируем такую ситуацию. Они смотрят на нас и не видят в нас "своих", - отметил Щерба.

Посол также утверждает, что в Австрии войну на востоке Украины называют совершенно по-разному: "конфликтом на Донбассе" или "геополитическим конфликтом". По его словам, больше всего ее называют - "забытой войной".

Также украинский посол прокомментировал фразу федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на тему "кризиса в Украине" о том, что "мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее".

"Эта фраза — ключ к австрийскому пониманию мира. Вместо слова "Россия" здесь можно вписать любую другую страну. Жизнь покажет, насколько этот ключ подходит к мировым проблемам. Пока что он их не решил", - рассказал Щерба в интервью.

Щерба выразил мнение, что австрийцы относятся к тем людям, которые жалуются на личные проблемы, игнорируя проблемы внешнего мира. Они пытаются видеть светлую сторону во всем, то же самое относится к действиям РФ.

"Светлая сторона России для них — это культура. Чайковский, Шостакович, да и рядовые россияне, туристы, знакомые, друзья. Темная, мрачная сторона России, которая очевидна для нас, австрийцам или не видна, или ее относят на счет какого-то особого российского пути, который можно не понимать, но надо уважать", - резюмировал украинский посол.

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