Це просто космічні цифри!

В українському уряді чиновники заробляють за місяць стільки ж, скільки пересічний українець за рік

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Кабміну.

Так, за грудень прем'єр-міністр Олексій Гончарук заробив 67 тисяч гривень. А його віце-прем'єр Дмитро Кулеба – 86 774 гривень.

Куди більше заробив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. За грудень його заробітна плата становить 186 541 гривню. Ще більше отримав міністр економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов – 222 592 гривні.

Міністр цифровий трансформації Михайло Федоров за грудень отримав 84 887 гривень зарплати.

А ось найбільша сума заробітку у міністра закордонних справ Вадима Пристайка – 233 893 гривень.

Дмитро Дубілет, яка займає посаду міністра Кабміну, заробив за грудень 32 386 гривень.

На його тлі міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олексій Оржель виглядає "багатієм". Його зарплата складає 162 003 гривні. Трохи менше отримала міністр освіти і науки Ганна Новосад – 138 412 гривень.

Майже як Пристайко здобула і міністр розвитку громад і територій Олена Бабак – 212 600 грн. Більше 200 тисяч заробила і міністр соціальної політики Юлія Соколовська.

А ось міністр фінансів Оксана Маркарова за грудень отримала "скромні" 89 387 гривень. Трохи більше у міністра оборони Андрія Загороднюка – 97 191 грн.

Міністр культури Бородянський запрацював в грудні 112 905 гривень, а міністр у справах ветеранів Коляда – 158 772 грн.

Міністр юстиції Денис Малюська за грудень заробив 226 361 гривню.

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