Представители украинского парламента отправились на бизнес-форум в швейцарский Давос, передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Zebro News Ukraine

По информации канала, на борту присутствую представители всех фракций, за исключением ОПЗЖ. Более всего в самолете “Слуг Народа” - не менее 23 нардепов.

На фото можно заметить и главу фракции “Слуга народа” Давида Арахамия. Нардепы находятся в явно приподнятом настроении, смеются и улыбаются.

Делегация украинского парламента отправилась в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. В этом году мероприятие пройдет 21-24 января.

В мероприятии будут участвовать президент Владимир Зеленский и глава правительства Алексей Гончарук. Программой предусмотрено выступление президента во время Давосского форума. Запланирован также ряд встреч руководства Украины с лидерами других стран и представителями финансовых организаций.

Ранее фракция “Слуга народа” сообщала, что планируют посетить форум 17 нардепов. В Швейцарию собирались лететь глава фракции Давид Арахамия, его первый зам Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, а также депутаты Елизавета Ясько, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Святослав Юраш, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

Ежегодно в небольшом курортном городке Давосе собирается мировая политическая и финансовая элита, чтобы обговорить актуальные глобальные проблемы. Также эта площадка используется для проведения двусторонних встреч на высшем уровне и налаживания бизнес-контактов. Зачастую, от Украины делегацию возглавляет президент или премье-министр.

Напомним, окружение Зеленского поставило президента на растяжку, названы имена.

Как сообщала Politeka, слуга народа решил изменить внешность прямо в Раде, такого не делал даже Кива.

Также Politeka писала, что состояние Зеленского резко ухудшилось, последние фото говорят сами за себя.