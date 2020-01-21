В ряде СМИ поширили информацию, что в РФ появилась идея прописать в поправках в Конституцию РФ право регионов Украины и Беларуси присоединиться к России

15 января Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ и утвердил состав ее участников.





Накануне этих событий в ряде СМИ появилась информация, что один из участников этой группы якобы предложил предусмотреть право дать регионам Украины и Беларуси право присоединяться к России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию, заявив, что такие поправки якобы не обсуждаются.

"Я не слышал об этих предложениях, поэтому ничего не могу сказать. Я не слышал, как это формулируется. В целом это никак нигде не обсуждалось до сих пор. Я в первый раз слышу это", – отметил Песков.

Также ранее сообщалось, что заявления пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова - признак непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.

Так военный эксперт и блогер Эль Мурид прокомментировал его заявление о том, что введенные США санкции против газопровода «Северный поток — 2» говорят о недобросовестной конкуренции и нарушении международного права.

По его словам, на официальном уровне не принято высказывать позицию за третью сторону. Это признак либо непрофессионализма, либо отсутствия аргументов.

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