Приднестровский сценарий – самый компромиссный для Украины и НАТО точно не станет вмешиваться в конфликт на Донбассе

Такое мнение Главреду выразил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Комментируя заявление замсекретаря СНБО Сергея Кривоноса о хорватском сценарии на Донбассе, он выразил уверенность, что это не сработает.

"НАТО точно не станет вмешиваться в конфликт и делать работу за нас. Ведь это военно-политическая организация, которая объединяет очень много стран и для них в целом это некритичный момент. Но для отдельных стран Альянса, например, для Франции и Германии, это критичный момент для того, чтобы закрыть украинский вопрос", - объяснил эксперт.



Кроме того, он выразил уверенность в том, что вариант замороженного конфликта на Донбассе будет самым приемлемым для Украины.

"Вариант приднестровского сценария – самый компромиссный для нашей страны. Условно патриотическая часть общества готова к такому сценарию, при котором прекратится стрельба", - сказал эксперт.

По его словам, не стоит сравнивать Украину с Хорватией, так как мы имеем дело с ядерной страной.

"Хорваты тогда фактически мобилизовали все свое население (республика небольшая три миллиона все-таки) и смогли у себя ликвидировать очаги типа "ЛДНР". Но тут несопоставимы потенциалы, так как Россия - это ядерное государство", - заключил эксперт.



Ранее бывший специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонний контактной группе Мартин Сайдик заявил, что конфликт на Донбассе будет заморожен по сценарию Приднестровья.





Напомним, оккупанты озверели и накрыли ВСУ из тяжелой артиллерии.

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