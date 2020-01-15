Президент России Владимир Путин не прекратит усилия по разделению Украины

Об этом сообщил блогер Алексей Арестович. По его словам, Путин не откажется от инструментов ДНР, которые такой кровью и такой ценой создавал.

«Так, на фронте могут целыми месяцами не стрелять, но периодически боевые действия будут возобновляться. Потому что Путин хочет запустить процессы реформ по своему сценарию. Его задача – федерализация Украины, вместо децентрализации, а дальше – финляндизация», — сказал он.

Блогер добавил, что через 10-15 лет от России последует этап поглощения.

«По крайней мере, части территории СССР-2 создавать — сначала Беларусь, потом Украина. Путин будет по максимуму пытаться влиять на эти процессы. Поэтому войну на Донбассе нужно вести, исходя из глобальных целей Путина, а это восстановление СССР-2, хотя бы за счет части территории Украины. Мы этого не можем допустить», — добавил он.

Блогер уверен, что надо наступление включать и обращаться к украинцам в России, белорусам, говорить, что есть альтернатива Москве. Есть интегрирующий процесс на постсоветском славянском пространстве от Белого моря до Черного. И привлекать поток российских мигрантов, умных людей, которые сюда переезжают

Недавно мы писали, что РФ Украину обвинили, что она якобы не выполняет положения Минских соглашений по Донбассу.

Такое скандальное заявление прозвучало от заместителя министра иностранных дел РФ Александра Грушко.

Он отметил, что на сегодняшний день сложилась такая ситуация, что позиция Евросоюза достаточно прозаична. Она заключается в том, что весь комплекс отношений между Российской Федерацией и ЕС "подвешен" на полном выполнении Минских соглашений.

В этом контексте он заключил, что Киев якобы не выполняет этих соглашений.

"Но Киев не выполняет Минские соглашения, это понятно всем. Есть движение в правильном направлении, но, тем не менее, этого абсолютно недостаточно", – высказался российский дипломат.

При этом он не вдавался в подробности и не стал объяснять, что же именно не выполняет Украина.

Грушко указал на то, что ЕС сообщили Российской Федерации, что могут начать общаться с Россией только по тем темам, которые могут интересовать Евросоюз

"Естественно, мы тоже придерживаемся такого подхода. Если Евросоюз исходит из этого, то мы тоже будем говорить только по вопросам, которые нас интересуют", – отметил он.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Путин готовит новый котел на Донбассе

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".