Над показухой во время регулярных ныряний Владимира Путина посмеялись в сети, передает Politeka.net

Президент РФ Владимир Путин не будет публично окунаться в прорубь на Крещение. В этом году он примет участие в международной конференции по вопросам урегулирования ситуации в Ливии.

В сети, тем временем, на тему отказа Путина от публичного купания уже успели создать фотожабу. Ранее российский лидер любил окунаться в прорубь на камеру, демонстрируя свою набожность. За этого над ним насмехались авторы фотожаб.

Известный каррикатурист Елкин высмеял былую показуху “ныряний” Путина. Даже “амфоры” на дно проруби не нужно нести, шутит он в новой работе для DW.

Мероприятие с участием Путина пройдет в Берлине. Также в нем примут участие представители США, Турции и других заинтересованных стран. Организовала конференцию канцлер Германии Меркель.

В пресс-службе Кремля заявили, что договоренности на конференции призваны остановить войну в Ливии. Встреча состоится в режиме максимальной закрытости.

Также в сети пользователи обговаривают истинную встречи Путина с другими лидерами, выясмеивая его "миротворческие намерения".

Другой блогер отметил, что Путин "Отказался смывать грехи".

Напомним, 18 января, в годовщину прорыва блокады Ленинграда, Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень". В сети отметили, что праздник отмечали на кладбище. "Праздник на кладбище.. Как это по русски!", "С Путиным только на кладбище! Вперед рассия!", "А теперь по месту их подвига шмыгает вороватое маленькое существо, служившие в аналоге гестапо, начавшее карьеру на гражданке с попытки уморить Ленинград голодом, уничтожающее население России уже 20 лет".

Напомним, Путин публично накинулся на подчиненного, позор попал на видео: "Колбасу положите!".

Как сообщала Politekа, Путин ярко опозорился перед Лукашенко, едкая фотожаба произвела фурор.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился на камеру, правда вылезла наружу.



