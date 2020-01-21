Депутаты от партии "Слуга народа" отправились на экономический форум в Давос, который влетит им в копейку

Телеграм-канал "ПавловскийНьюз" подсчитал, что перелет туда и обратно обойдется одному депутату в 24 тысячи гривен на самолетах МАУ. Проживание в отеле одного человека в среднем выйдет 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч. Об этом сообщает Politeka.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине 4723 гривны. Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны. Один депутат потратит в среднем примерно за два дня 30 тысяч или 6 минимальных зарплат или 15 прожиточных минимумов. Если умножить эти цифры на 20, то выйдет 120 минимальных зарплат или 300 прожиточных минимумов (расчеты примерные).

Ранее мы сообщали, что представители украинского парламента отправились на бизнес-форум в швейцарский Давос.

По информации канала, на борту присутствую представители всех фракций, за исключением ОПЗЖ. Более всего в самолете “Слуг Народа” - не менее 23 нардепов.

На фото можно заметить и главу фракции “Слуга народа” Давида Арахамия. Нардепы находятся в явно приподнятом настроении, смеются и улыбаются.

Делегация украинского парламента отправилась в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. В этом году мероприятие пройдет 21-24 января.

Сообщалось, что 17 депутатов от "Слуги народа" собирались изначально в Давос, чтобы составить компанию президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку.

«17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе», - рассказали во фракции 20 января.

В частности, стало известно, что в Швейцарию отправятся глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.

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