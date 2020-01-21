Депутаты от партии "Слуга народа" отправились на экономический форум в Давос, который влетит им в копейку
Телеграм-канал "ПавловскийНьюз" подсчитал, что перелет туда и обратно обойдется одному депутату в 24 тысячи гривен на самолетах МАУ. Проживание в отеле одного человека в среднем выйдет 16 тысяч гривен за две ночи. Апартаменты стоят еще дороже - от 100 тысяч. Об этом сообщает Politeka.
Стоит отметить, что минимальная зарплата в Украине 4723 гривны. Прожиточный минимум сейчас составляет 2102 гривны. Один депутат потратит в среднем примерно за два дня 30 тысяч или 6 минимальных зарплат или 15 прожиточных минимумов. Если умножить эти цифры на 20, то выйдет 120 минимальных зарплат или 300 прожиточных минимумов (расчеты примерные).
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Ранее мы сообщали, что представители украинского парламента отправились на бизнес-форум в швейцарский Давос.
По информации канала, на борту присутствую представители всех фракций, за исключением ОПЗЖ. Более всего в самолете “Слуг Народа” - не менее 23 нардепов.
На фото можно заметить и главу фракции “Слуга народа” Давида Арахамия. Нардепы находятся в явно приподнятом настроении, смеются и улыбаются.
Делегация украинского парламента отправилась в Швейцарию на Всемирный экономический форум в Давосе. В этом году мероприятие пройдет 21-24 января.
Сообщалось, что 17 депутатов от "Слуги народа" собирались изначально в Давос, чтобы составить компанию президенту Владимиру Зеленскому и премьеру Алексею Гончаруку.
«17 народных депутатов из фракции "Слуга народа" примут участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе», - рассказали во фракции 20 января.
В частности, стало известно, что в Швейцарию отправятся глава фракции Давид Арахамия, его первый заместитель Александр Корниенко, заместитель главы фракции Евгения Кравчук, депутаты Елизавета Ясько, Святослав Юраш, Дмитрий Наталуха, Марина Бардина, Роксолана Пидласа, Юлия Овчинникова и другие.
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А еще Politeka писала, что "Слугам народа" хотят урезать скандальные зарплаты до девяти тысяч
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