Позиция президента Украины Владимира Зеленского "не стрелять" привела к тому, что украинские защитники несут потери на Донбассе

Такое мнение озвучил бывший военнослужащий и менеджер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук в интервью УП.

Он считает, что конфликт на востоке Украины - длительный, его невозможно остановить лишь одними словами, а также вооруженный конфликт не закончишь простым решением "не стрелять". Именно из-за решения "перестать стрелять" украинские защитники несут потери.

Андрей Рымарук также добавил, что украинским военным нужно заниматься боевыми задачами, а не бумажной работой.

"Я был свидетелем того, как два полковника приехали в подразделение и проводили расследование: почему вражеский снайпер начал стрелять вот именно по этой позиции. А может, наши бойцы виноваты в этом и специально провоцируют врага? Я смотрел на этот е*аный маразм и просто крутил пальцем у виска", – рассказал бывший военнослужащий.

Также ранее сообщалось, что сейчас президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо во чтобы то ни стало увеличить свой рейтинг.

Политолог Петр Охотин отметил, что лучше всего на роль "сакральной жертвы" для Зеленского подходит экс-президент Украины Петр Порошенко.

"Я думаю, что сейчас вокруг Микитася и Порошенко будет разгораться информационное пламя, ведь это необходимо рейтингам Зеленского. Все эти политики сейчас будут бензином для рейтинга Зеленского", - резюмировал эксперт. Напомним, Напомним, Зеленский попал в западню правительства.

Как сообщала Politeka, Зеленского подловили с огромным целлофановым пакетом.

Также Politeka писала, что Зеленского подловили с огромным целлофановым пакетом.