Заява прем'єр-міністра Олексія Гончарука про зниження тарифів на тепло на 30% не підтверджується цифрами платіжках, передає Politeka.net з посиланням на соціальні мережі

Раніше прем'єр написав, що перерахунок провели 132 підприємства теплокомуненерго у 124 містах країни, в тому числі і підприємства 16 таких обласних центрів. За його словами, платіжки знизилися до 30%.

Втім, бажання уряду не завжди збігаються з реальністю, стверджують українці. Користувач Facebook Олександр Бабак висміяв таке “зниження тарифів” фотожабой за мотивами фільму “Джентельмени удачі”.

"Сан Санич, дай червінець. А то Гончарук так ціни на комуналку знизив, що керосинку купувати буду", - йдеться на фотожабе.

В коментарях під постом Гончарука також можна знайти безліч обурених відгуків. Дуже багато українців не тільки не відчули зниження, але і отримали платіжки з більшими, ніж у минулому році сумами.

“Як була ціна опалення 1654 грн за гКал так і є. Нічого не змінилося. Київ”, “Пан Гончарук, попросіть Ілона Маска шоб вас з марса спустивши. У вас на все ціни знижуються, комуналка постійно зменшується, середній заробіток зростає, (після півтора мільйонних зарплат так званих менеджерів)”, “Щось я не помітила знижку. У останній платіжці навіть більше нарахували. А батареї як були ледь теплі, так і лишилися. Дякую погоді, зимі. Чі Київ вже не входити до переліку? Від чудні люди у Кабміні:-)))”.

У деяких регіону прийшли навіть великі платіжки: "Де? Покажіть! У Запоріжжі прийшла платіжка на 500 грн. більша, ніж у минулому місяці".

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