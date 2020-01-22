Владимир Зеленский лично прокомментировал возможность встречи с Владимиром Путиным в Израиле

Украинский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе ответил журналистам на вопрос, интересующий многих украинцев. Так, Зеленский не стал исключать, что 23 января во время своего визита в Израиль он может встретиться с Путиным.

Зеленский подчеркнул, что на эту поездку у него запланировано много уже подтвержденных встреч. Однако, встреча с Путиным не находится в их числе.

«О вероятности этой встречи — может быть, потому что есть вопросы по обмену наших пленных, и украинцев, и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», - заявил президент.

Таким образом, он признал, что официальной договоренности по встрече нет, однако у него есть вопросы, которые он хотел бы обсудить с президентом РФ при соответствующей возможности.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что встреча Зеленского и Путина в Израиле пока не планируется. В то же время, возможность проведения переговоров между президентами Украины и России не исключается.

В ОП подчеркнули, что если такая встреча все же состоится, Владимир Зеленский намерен поднять на ней только один вопрос: дальнейший обмен пленными.

В то же время в Кремле заявили, что у Путина не запланированы никакие двусторонние встречи с лидерами других государств в Израиле. У президента РФ заявили, что программа его визита и без того «насыщенна мероприятиями», поэтому у него якобы не будет на это времени. В России заявили, что Путину поступали запросы от других стран, в том числе и от Зеленского, однако «из-за плотного графика продолжительные контакты вряд ли возможны».

Впрочем, российская сторона также формально не отказалась от возможных переговоров. В Кремле не исключили, что президенты смогут пообщаться «на ногах».

Напомним, встреча Зеленского и Путина состоится, но это пока тайна: названы место и дата.

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