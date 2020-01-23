Переговоры президента Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина провалились по одной простой причине
Как сообщает Politeka, об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Встречи Путина с Зеленским в Иерусалиме в четверг не было, так как украинский президент не приехал на форум», - отметил он.
Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о новых переговорах с Россией. Важное заявление он сделал в комментарии СМИ в Иерусалиме, сообщает Офис президента.
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Зеленский рассказал, что Украина и Россия начали переговоры об обмене пленными.
Зеленский сообщил, что Украина готовит трек - обмен с временно оккупированными территориями. Он добавил, что список на обмен уже согласован в Минске, но будет дополняться перечень установленных лиц
"И отдельный трек - мы уже начали разговор с Российской Федерацией по обмену украинцев - всех, включая крымских татар, других украинцев, находящихся на территории России ", - сказал Зеленский.
Ранее мы писалич, что Зеленский рассказал об отношениях с российским коллегой Владимиром Путиным.
Зеленский уверяет, что отношения находятся на начальном этапе, однако глава Кремля понимает его позицию о том, что Украина является независимой страной.
"Я не знаю, о чем он (Путин - ред.) думает. Он не сказал мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы великая страна, крупнейшая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что с Путиным у него начался диалог: было несколько телефонных звонков, состоялась встреча в Нормандском формате.
Напомним, о чем Зеленский договорится с Путиным 23 января: официальное заявление.
Как сообщала Politeka,Зеленский признался Меркель, о чем договаривается с Путиным: "Очень благодарны".
Также Politeka писала, что появился новый ультиматум Путина для Зеленского: "Пленные в обмен на...".