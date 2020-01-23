Нардеп от «Слуги народа» Павел Павлиш в стенах Рады попался на скандальной переписке о «наглом дележе бюджета»
Очередная скандальная переписка попала на фото, передают «Комментарии». Судя по всему, Павлиш беседовал с заместителем министра здравоохранения Андреем Семиволосом.
В своих сообщениях Семиволос упоминает некого «Мишу», который якобы планирует «внаглую делить бюджет».
В ответ Павлиш советует ему не выполнять упомянутые команды, а «включать дурака». Однако, заместитель министра поясняет, что команды выполнять придется, если он хочет оставаться при своей должности.
Полная стенограмма переписки:
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Павлиш: «Привет, как дела?»;
Семиволос: «Так себе»;
Павлиш: «А что случилось?»;
Семиволос: «Миша за**бал до икотки, хочет в наглую бюджет делить, дает бредовые команды»;
Павлиш: «Так не выполняй, включай дурака»;
Семиволос: «Если хочу усидеть в кресле, то нужно выполнять, тут можно хорошо прибарахлиться, внукам хватит, но по пару его моментам положил в ящик, сказал типа отдал в департамент)) он мне за них наяривает, говорю делаю))»;
Павлиш: «понятно, держиcь. Может на выходных пойдем с М*** пойдем, они хорошие…».