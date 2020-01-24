Киевляне уже определились со своими фаворитами на должность мэра, даже несмотря на то, что детали грядущих выборов еще не известны

Главными кандидатами занять кресло столичного градоначальника оказались действующий мэр Виталий Кличко и бизнесмен Андрей Пальчевский.

Такие результаты показало социологическое исследование ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ".

Действующий мэр Киева Виталий Кличко находится на первом месте с 30,9 процентами, за ним следует бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, которого готовы поддержать 19,7 процентов киевлян.

В целом, картина с рейтингами выглядит следующим образом, без учета партии:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

Рейтинг с учетом партийной поддержки немного отличается, и выглядит следующим образом:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

Также стоит добавить, что 21 процент опрошенных пока еще не определились со своими предпочтениями.

Результаты социологического исследования говорят еще и о том, что сравнительно с предыдущим годом, произошел рост узнаваемости Андрея Пальчевского. Ранее этот показатель был на уровне 63%, тогда как на начало 2020 уже 64%. Наряду с этим, узнаваемость его оппонента Виталия Кличко снизилась: было 96%, стало 94%.

Ситуацию прокомментировал эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов. Рост узнаваемости Пальчевского эксперт объяснил медийностью и активной позиции.

Спиридонов также оценил шансы Виталия Кличко. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему "1" и "2" по пятибалльной шкале.

Напомним, Пальчевский назвал неожиданную версию крушения Боинга в Иране: «На борту летел…».

Как сообщала Politeka, Дубинский разоблачил новую схему Кличко и Густелева в Киеве, мост был разминкой: скандальные детали.

Также Politeka писала, что Пальчевский рассказал, кто поднимет рейтинг Зеленского сразу на 30%: «палочка-выручалочка».