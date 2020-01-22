Евгений Павлович Кравцов — бывший глава “Укрзализныци” и фигурант уголовного дела ГБР.

Биография

Евгений Павлович Кравцов родился 31 мая 1986 года.

Образование

Евгений имеет два диплома о высшем образовании: юриста (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко) и менеджера ВЭД (Европейский университет).

Кроме того, Кравцов прошел курс по международному коммерческому праву программы Фулбрайта и по торговой политике и коммерческой дипломатии Центра развития международной торговли.

Семья

Кравцов состоит в браке. Жена — Елена Кравцова. У супругов двое сыновей: Павел и Лев.

Карьера

Евгений еще студентом начал работать по специальности. Почти десять лет (2006-2015) его профессиональная карьера была связаны с юридической практикой. Сначала на протяжении года Кравцов работал на должности консультанта Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce).

Затем он устроился в известную юридическую фирму “Астерс”. В 2014 году он дорос до того, чтобы стать партнером фирмы. В январе 2015 года Кравцов перешел на работу в АО “Укрзализныця”.

Первые два месяца молодой юрист был советником главы УЗ. Затем он пересел в кресло начальника Департамента реформирования и корпоративного развития. С мая по ноябрь Евгений пребывал в должности директора по реформированию, имущественной и правовой политики.

До мая 2016 года топ-менеджер входил в состав правления АО “Укрзализныця”. В это же время, с марта по май Евгений исполнял обязанности главы УЗ. В течение года (август 2016 — август 2017) Кравцов возглавлял НабСовет АО “Укрзализныця”.

В мае 2016 года правительство Владимира Гройсмана назначило Евгения на пост первого заместителя министра инфраструктуры Владимира Омеляна. На этой должности он пробыл до августа следующего года.

10 августа 2017 года Кравцов вернулся в АО “Укрзализныця”. Сначала в качестве и.о. главы правления, а с января 2019 года — Кабинет Министров назначил его руководить украинской железной дорогой.

В декабре 2019 года Евгений объявил об уходе из УЗ в “публичный государственный сектор”.

Компромат

В октябре 2019 года под стенами Офиса Президента прошли акции протеста железнодорожников. Сотрудники “Укрзализныци” требовали “повысить зарплаты, улучшить условия труда, не допустить массового сокращения сотрудников и, главное, уволить главу УЗ Евгения Кравцова”.

Раскритиковали работу Кравцова и члены парламентского транспортного комитета. Народные депутаты “выразили возмущение тем, что предприятие не инвестирует в подвижной состав, а лишь отчитывается о прибылях и эффективности”.

Кроме того, возмутил и значительный перекос в уровне зарплат рядовых сотрудников и работников центрального аппарата. Так, сотрудники УЗ получает максимум 8 тысяч гривен, а жалование в центральном аппарате, который с приходом Кравцова увеличился почти вдвое, составляет несколько десятков тысяч.

В конце 2019 года работой Кравцова на посту главы украинских железных дорог заинтересовались в Государственном Бюро Расследований.

“Сотрудники Госбюро расследований Украины открыли криминальное производство в отношении бывшего главы “Укрзализныци” Евгения Кравцова и председателя наблюдательного совета УЗ Шевки Аджунера”.

Уголовное производство в отношении топ-чиновников из “Укрзализныци” открыто в части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Как сообщают СМИ, руководители железнодорожной компании любят пошиковать. Да не просто так, а за счет простых украинцев.

"Фигуранты уголовного дела Шевки и Кравцов тратят государственные деньги на развлечения катаясь на служебном корабле, заказывая кейтеринг от 200.000 грн. покупая за деньги укрзализныци элитные сигары и алкоголь!", — передают медиа.

Журналисты подсчитали, что "один такой выход корабля в плаванье с обеспечением развлечений обходится Укрзализныце в среднем от 500.000 грн. За пять часов хода по Днепру!".

Евгения Кравцова заподозрили в смертельном ДТП. В 2011 году в РОВД Киева было возбуждено уголовное дело, но его закрыли. По данным СМИ, в 2019 году началось повторное расследование.

«ДТП с участием Евгения Кравцова произошло в 20 января 2011 года в районе улиц Салютной и Щербакова в Святошинском районе Киева. Кравцов, на тот момент юрист одной из киевских фирм, нарушил ПДД и совершил смертельный наезд на мотоциклиста. Погибший Сергей Горак по иронии судьбы работал в «Укрзализныце». Виновность Кравцова была очевидной, но с родственниками погибшего было достигнуто мировое соглашение, а сам Кравцов из виновника превратился едва ли не в потерпевшего», — такой информацией поделился источник.

Декларация

В марте (с уточнениями в апреле) 2019 года Евгений Кравцов опубликовал налоговую декларацию о своих доходах за 2018 год.

Бывший топ-менеджер “Укрзализныци” не имеет собственной недвижимости, а также автомобилей. Елена Кравцова — владелица земельного участка (1715 кв.м.) в селе Рожны на Киевщине. В столице Украины Евгений и его жена проживают в квартире (121,5 кв.м.), которая оформлена на его мать — Галину Евгеньевну.

Супруги Кравцовы арендуют машиноместо (13,5 кв.м.) в Киеве, а в селе Новоселки Киевской области экс-глава УЗ снимает жилой дом (215 кв.м.).

Из ценного движимого имущества экс-топ-менеджер указал в декларации наручные часы швейцарского производства в количестве трех штук (два Rolex и одни Omega), а также электрогитару. Елене Кравцовой принадлежат кольцо, подвеска, серьги (две пары) драгоценного металла инструктируемых драгоценными камнями и наручные часы Rolex.

Жена Кравцова передвигается на автомобиле Mercedes-Benz C 180 2014 года выпуска. В 2016 году Еленина машина обошлась в 918 тысяч гривен. Также она владеет мотоциклами Suzuki Intruder 2008 года выпуска (104 тысячи) и Harley-Davidson Fat Boy 2018 года выпуска (510 тысяч).

Зарплата Кравцова за 2018 год составила 9,7 миллиона гривен. В качестве банковских процентов он получил 184 тысячи. Страховые выплаты — 24 тысячи. Елена получила подарок в неденежной форме на сумму в 118 тысяч.

В банках Кравцов хранит 3,4 миллиона гривен. Его супруга — 24 тысячи гривен. В качестве наличных средств он задекларировал 20 тысяч долларов и 240 тысяч гривен. У Елены наличкой имеется три тысячи долларов.

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