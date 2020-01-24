Александр Лукашенко признался, что не пользуется смартфоном и другими гаджетами из соображений безопасности

Президент Беларуси поднял тему современных технологий во время встречи с работниками завода. Он признался, что у него до сих пор нет смартфона, в отличие от большинства других политических лидеров.

«Может, это и плохо: у меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти iPhone и прочее. Я этим не занимаюсь», - заявил Лукашенко.

Он отметил, что у него в команде есть люди, которые могут «этим заниматься». По словам президента, ему на мобильный звонят очень редко, так как он почти не пользуется такой связью. Лукашенко пояснил, что считает эти технологии небезопасными.

«Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет», - подытожил президент.

Он также добавил, что гаджеты излучают радиоволны, которые могут быть опасны для здоровья человека.

Напомним, ранее сообщалось, что Александр Лукашенко оказывает психологическое давление на президента РФ Владимира Путина. Об этом написал российский журналист Леонид Радзиховский.

Он также обратил внимание на то, что последние радикальные решения, которые сделал Лукашенко преследуют лишь две цели. Одна из них состоит в том, чтобы создать образ настоящего врага в лице России.

Радзиховский считает, что действия Лукашенко нельзя связать с опасениями из-за поглошение Беларуси РФ, ведь пока для этого нет оснований. В первую очередь, поглощение не смогут спокойно принять россияне, что существенно снизит рейтинг Путина.

"Это безумие, чистое безумие для российского руководства. Самоубийство", – отметил журналист.

Во-вторых, поглощение было бы самоубийством для внешней политики, ведь это принесло бы России новые санкции от Европы и окончательный разрыв отношений с ней.

Есть и третий показательный нюанс, ведь после конституционной реформы в России Владимир Путин не рассматривает идею создания союзного государства с Беларусью как способ продления своего пребывания во власти. Путин создал под себя Госсовет, который никак не связан с Беларусью.

Напомним, Лукашенко перешел к шантажу Путина, президенту РФ не позавидуешь.

Как сообщала Politeka, Лукашенко готовит мощный удар по России, Путин доигрался.

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