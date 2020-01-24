Александр Лукашенко поставил точку в обсуждениях на тему возможного «слияния» Беларуси с Россией в так называемое Союзное государство

В пятницу, 24 января, президент Беларуси посетил завод газетной бумаги в Шклове и выступил перед присутствующими. Во время этого выступления был поднят волнующий многих вопрос о возможном объединении его страны с Россией.

«У нас есть своя страна. Мы суверенны и независимы. Мы своими мозгами и руками, что смогли, заработали, строим свою страну. И мы не можем быть частью какой-либо страны. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России», - заявил Лукашенко.

Он добавил, что полтора-два года назад обсуждал этот вопрос с президентом РФ Владимиром Путиным и четко заявил ему, что ни один политик в Беларуси не лишит свою страну независимости.

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения… Я не хочу быть последним президентом Беларуси. Почетно быть первым, но последним быть не хочу. Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», - добавил политик.

Стоит отметить, что в последнее время президент Беларуси все чаще позволяет себе негативные высказывания в адрес России и ее руководства. Так, ранее он прокомментировал ситуацию с поставками нефти и газа, в которой оказалась его страна из-за России.

«Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить. Вы должны заниматься конкретным делом, у вас есть сфера, вы ей и занимайтесь. А если вам надо какая-то отдушина, вы ко мне придете и скажете. Хватит смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми», - возмутился Лукашенко.

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