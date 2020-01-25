Диалог с Владимиром Путиным необходим лишь для того, чтобы как можно быстрее вернуть в Украину пленных и завершить войну на Донбассе

Об этом в интервью израильскому 9 каналу рассказал президент Владимир Зеленский.

По его словам, вопросы об обмене пленными и прекращении войны на Востоке Украины необходимо обговаривать только с тем, кто все решает в Кремле.

"Возвращение моряков и кораблей – это отношения, не связанные с "Минском", "нормандским форматом", это прямой диалог между мной и президентом Российской Федерации. А как иначе? По-другому мы ничего не закончим, никого не вернем. Есть люди, которые на той стороне находятся в тюрьмах, граждане Украины, активисты, крымчане, которых перевезли на территорию России. С кем мне решать эти вопросы? Мне надо их решать с тем, кто всё решает там, – это президент Российской Федерации", – объяснил Зеленский украинцам, почему он пошел на прямой диалог с Владимиром Путиным.

Президент также заявил, что возвращение украинцев ему важнее вопросов этикета, "дипломатично или не дипломатично".

"Это, честно говоря, без меня. Будет возможность – через несколько лет. А до этого есть возможность закончить эту войну, кровопролитие", – добавил глава государства в общении с журналистами.

Владимир Зеленский также напомнил, что вывод войск с оккупированного Донбасса зависит от официальной Москвы и выразил надежду, что вскоре Украина вернет себе Крым и ОРДЛО.

"В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения. Мы не видим вообще решения конфликта без возвращения нашей территориальной целостности. У нас очень большая страна. Я знаю, что такое горе, как у нас, есть и в других странах. Есть Грузия, Молдова, если далеко не ходить. Но Украина слишком большая страна. Там несколько миллионов украинцев. Мы, конечно, должны вернуть все наши территории", - подытожил президент в интервью.

Ранее мы рассказывали о том, что у Владимира Путина выдвинули Владимиру Зеленскому дерзкий ультиматум по Донбассу.

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".