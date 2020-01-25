25 января шестой президент Украины Владимир Зеленский отмечает 42-й день рождения, и первым его поздравил коллега из Беларуси Александр Лукашенко

В поздравительной речи он среди прочего выразил надежду на дальнейшее углубление дружбы двух народов и пообещал содействовать процветанию Украины, передает Politeka со ссылкой на пресс-службу Лукашенко.

Помимо этого белорусский лидер вспомнил о II Форуме регионов Белоруссии и Украины, который прошел 4 октября 2019 года, отметив, что остался очень доволен результатами встречи, а также тем, как на данном этапе реализуются достигнутые во время двухсторонней встречи президентов договоренности.

Не обошлось без традиционных пожеланий крепкого здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, мира и добра.

Таким образом Лукашенко оказался первым из глав государств, кто поздравил Зеленского с днем рождения.

Как известно, всего четыре дня назад, 21 января, семь лет исполнилось сыну президента Кириллу Зеленскому.

Будущий глава государства появился на свет 25 января 1978 года в семье математика и инженера. Несколько лет он прожил в Монголии, где его отец строил горно-обогатительный комбинат в городе Эрдэнэт. После первого класса вместе с мамой Владимир вернулся в Украину.

Ранее мы писали о том, что Зеленский озвучил в интервью израильскому телеканалу информацию, когда закончится война на востоке Украины. По его словам, это произойдет после того, как Россия вернет Крым и уйдет с Донбасса.

«...У меня ощущение, это также нужно России, это также нужно Европе, это также нужно миру. Потому что если этот прецедент, он останется вот таким, что, мол, так и можно и это безнаказанно, или у таких историй нет выхода…», - объяснил он.

Напомним, Зеленский и Путин неожиданно наладили контакт, в Кремле проговорились.

Как сообщала Politeka, судьба Донбасса предрешена, Зеленский выдвинул дерзкий ультиматум Путину.

Также Politeka писала, что встрече Зеленского с Путиным быть, у президента приоткрыли тайну.