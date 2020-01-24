В Кремле высказались о возможных планах президента РФ в контексте встречи глав украинского и российского государств

Как известно, встреча лидеров государств – Владимира Зеленского и Владимира Путина – могла состоятся в Израиле накануне: президент РФ выступал на форуме по Холокосту, однако президент Украины отменил поездку на мероприятие

О дальнейших возможных вариантах встречи Путина с Зеленским высказались в Кремле. Об этом идет речь в заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

«Сейчас каких-то планов на этот счет нет, но вместе с тем мы должны отметить, что между президентами налажен достаточно конструктивный рабочий контакт», - сказал Песков в пятницу, 24 января, передает ТАСС.

Вместе с тем Песков отметил, что, цитата: «если президенты посчитают необходимым, их встреча может быть согласована в любой момент» и добавил, что четких планов на предмет встречи президентов и не было:

«Неверно говорить, что встреча планировалась, была констатация того, что и Путин, и Зеленский будут находиться на мероприятии, и, если они посчитают необходимым, они смогут там в кулуарах быстро переговорить по тем вопросам, которые для них важны», - заявил Песков и уточнил, что, «к сожалению, им (президентам стран – ред.) так и не довелось побывать на одном мероприятии» 23 января.

Отмечается также, что первостепенным вопросом визита в Израиль для России и ее президента были переговоры с руководством страны, с другими делегатами Путин, по словам Пескова, практически не контактировал.

Ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский впервые сделал заявление о встрече с Путиным в Израиле.

Украинский президент на полях Всемирного экономического форума в Давосе ответил журналистам на вопрос, интересующий многих украинцев.

Так, Зеленский не стал исключать, что 23 января во время своего визита в Израиль он может встретиться с Путиным.

Зеленский подчеркнул, что на эту поездку у него запланировано много уже подтвержденных встреч. Однако, встреча с Путиным не находится в их числе.

«О вероятности этой встречи — может быть, потому что есть вопросы по обмену наших пленных, и украинцев, и украинцев, которые являются крымскими татарами, которые находятся на территории России. Будет возможность — обсудим это», - заявил президент.

Напомним, Путин взялся за старое, украинцев предупредили о катастрофе.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что орда Путина на Донбассе пополнилась особым контингентом: что собой представляет "элита Л/ДНР".