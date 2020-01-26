Пока нет другого решения по этому вопросу

Президент Украины Владимир Зеленский сделал жесткое заявление о Российской Федерации

Так, во время своего визита в Израиле, Владимир Зеленский дал интервью журналистам израильскому "9-му каналу" в котором заявил, что только Россия может вывести войска с оккупированного Донбасса.

Он подчеркнул, что у него пока нет другого решения по этому вопросу, но войска должны быть выведены с украинской территории.

"В плане вывода войск с временно оккупированной территории, здесь, конечно, только Россия это может сделать, только они. Эти войска должны быть выведены с нашей территории. Тут я пока не вижу решения", – отметил Владимир Зеленский.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день лишь Минские соглашения являются реальным документом, на основании которого можно вести разговоры о прекращении войны и урегулировании ситуациии на территории Донбасса. Другого варианта, пока нет.

Ко всему прочему, Владимир Зеленский утверждает, что сейчас полным ходом идет выбор других площадок для решения ситуации на оккупированных территориях Донбасса.

Президент Украины отметил, что Верховная Рада Украины думает об этом и встречается, чтобы обсудить другие пути решения конфликта на Донбассе. Они разрабатывают варианты, в случае того, если не сработает предыдущий.

Также ранее сообщалось, что война на Донбассе оставит навсегда шрам в отношениях между Украиной и Россией.

Об этом рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, в завершении войны на Донбассе заинтересована не только Украина, но и Россия.

"Интуитивно ощущаю, что это (разрешение конфликта) нужно не только Украине. Я ощущаю и чувствую, что это большая беда, которая навсегда. Вообще. Навсегда оставит шрам между Украиной и Россией. Рассосется ли этот шрам, я вообще не уверен. Но как-то же жили", - утверждает Зеленский.

Напомним, Зеленский принял решение о выдвижении на второй срок, появилось заявление.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.