Джон Болтон, бывший советник президента США Дональда Трампа, подтвердил, что американский лидер действительно заморозил военную помощь Украине с целью получить желаемое
Болтон описал ситуацию в неопубликованных мемуарах, передает газета The New York Times. По его информации, Трамп затянул с военной помощью для Украины в размере 391 млн долларов с тем, чтобы заставить тогдашнее правительство начать расследование в отношение сына его политического конкурента Джо Байдена Хантера.
Также Болтон в своих мемуарах утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео, а также главой Минобороны Марком Эспером пытался убедить Трампа разблокировать помощь, но тот был непреклонен.
"Президент Трамп в августе сказал своему советнику по вопросам национальной безопасности, что он намерен в дальнейшем замораживать 391 млн долларов военной помощи Украине, пока официальный Киев не поможет с расследованием против демократов, включая Байдена", - говорится в сообщении.
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В частности, Трампа интересовала передача материалов о связи Байдена со сторонниками Клинтон в Украине.
Кроме того, по информации Болтона, Трамп во время встречи, где обсуждалась поездка в Киев на инаугурацию президента Украины Владимира Зеленского, критиковал Украину, вспоминая как украинские чиновники хотели помешать его приходу к власти в США.
Ранее мы сообщали, стало известно, как Трамп отомстил Зеленскому за отказ начать расследование против Байдена. По словам задержанного соратника адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Льва Парнаса, президент США дал указание вице-президенту Майку Пенсу не ехать на инаугурацию Зеленского, поскольку Киев якобы отказался продолжить расследование против оппонента Белого дома.
Парнас также добавил, что Киеву поставили резкий ультиматум: если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с Соединенными Штатами станут "испорченными".
Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".
Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.