Стало известно, как именно Дональд Трамп отомстил Владимиру Зеленскому за отказ начать расследование против Джо Байдена

Об этом в интервью журналистам рассказал задержанный соратник адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Лев Парнас, пишет агентство Bloomberg.

По его словам, Дональд Трамп дал указание вице-президенту США Майку Пенсу не ехать на инаугурацию Владимира Зеленского, поскольку Киев якобы отказался продолжить расследование против оппонента лидера Белого дома Джо Байдена.

Парнас также добавил, что на встрече с помощником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром официальному Киеву был объявлен дерзкий ультиматум: в случае если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с Соединенными Штатами станут "испорченными".

"Это было после моего телефонного звонка. Беседа, которую я изложил господину Шефиру, была в основном тем, что мне сказали сделать Джулиани и президент, а потом я вернулся к ним, сказав, что он ответит мне позже сегодня вечером", – подчеркнул задержанный соратник Рудольфа Джулиани.

Подытоживая, Лев Парнас добавил, что после этого Шефир заблокировал его в мессенджере WhatsApp, а на следующий день визит Майка Пенса в Украину был отменен.

Ранее мы рассказывали о том, что у Дональда Трампа ошарашили решением по Украине. Известно, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепа США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

Что касается Майка Помпео, то он срочно отменил свой официальный визит в Украине. Вероятно, это связано с нападением на американское посольство в Ираке, за которым стояли иранские спецслужбы.

Уже через время посол Украины в США Владими Ельченко заявил, что в феврале 2020 года Киев получит от Вашингтона серьезную военную помощь. На текущий год Пентагон планирует выделить Украине $250 млн.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

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