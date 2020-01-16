Стало известно, как именно Дональд Трамп отомстил Владимиру Зеленскому за отказ начать расследование против Джо Байдена

Об этом в интервью журналистам рассказал задержанный соратник адвоката Трампа Рудольфа Джулиани Лев Парнас, пишет агентство Bloomberg.

По его словам, Дональд Трамп дал указание вице-президенту США Майку Пенсу не ехать на инаугурацию Владимира Зеленского, поскольку Киев якобы отказался продолжить расследование против оппонента лидера Белого дома Джо Байдена.

Дональд Трамп

Парнас также добавил, что на встрече с помощником Владимира Зеленского Сергеем Шефиром официальному Киеву был объявлен дерзкий ультиматум: в случае если Украина не объявит о расследовании против Байдена, то отношения с Соединенными Штатами станут "испорченными".

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"Это было после моего телефонного звонка. Беседа, которую я изложил господину Шефиру, была в основном тем, что мне сказали сделать Джулиани и президент, а потом я вернулся к ним, сказав, что он ответит мне позже сегодня вечером", – подчеркнул задержанный соратник Рудольфа Джулиани.

Подытоживая, Лев Парнас добавил, что после этого Шефир заблокировал его в мессенджере WhatsApp, а на следующий день визит Майка Пенса в Украину был отменен.

Зеленский, Трамп

Ранее мы рассказывали о том, что у Дональда Трампа ошарашили решением по Украине. Известно, что решение Дональда Трампа блокировать предоставление военной помощи Украине встретилось с мощным противостоянием в США.

Противники блокировки, в том числе из близкого окружения президента, считали, что такой шаг навредит национальным интересам США.

Министр обороны Марк Эспер, бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон и глава Госдепа США Майк Помпео убеждали президента не делать этого, но безуспешно.

Что касается Майка Помпео, то он срочно отменил свой официальный визит в Украине. Вероятно, это связано с нападением на американское посольство в Ираке, за которым стояли иранские спецслужбы.

Уже через время посол Украины в США Владими Ельченко заявил, что в феврале 2020 года Киев получит от Вашингтона серьезную военную помощь. На текущий год Пентагон планирует выделить Украине $250 млн.

Напомним, тайный разговор Зеленского с Трампом: президент ошарашил дерзким поступком, "должны...".

Как сообщала Politeka, Курт Волкер раскрыл отношение Трампа к Зеленскому: подробности.

Также Politeka писала, что Трамп приказал заморозить помощь Украине: всплыли детали.