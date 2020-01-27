Обнародованы результаты социологического исследования с электоральными предпочтениями жителей столицы, согласно которым первые места достались Андрею Пальчевскому и Виталию Кличко

Данные рейтинга на начало 2020 года несколько изменились по сравнению с предшествующим опросом. Так, с большим отрывом от других вероятных кандидатов на пост мэра, лидируют действующий городской голова Виталий Кличко, которого поддерживают 30,9 процентов опрошенных, и бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский с 17,9 процентами поддержки.

В целом рейтинг (без участия партии) выглядит следующим образом:

Виталий Кличко - 30,9%

Андрей Пальчевский - 19,7%

Сергей Притула - 9,9%

Николай Томенко - 9,2%

Александр Попов - 7%

Александр Ткаченко - 6,4%

Дмитрий Гордон - 4%

Андрей Билецкий - 3,9%

Борислав Береза - 2,9%

Андрей Ильенко - 2,1%

Владимир Бондаренко - 2,3%

И с учетом партийной поддержки:

Виталий Кличко ("УДАР") - 30%

Андрей Пальчевский (сам) - 16,4%

Александр Ткаченко (СН) - 11,8%

Сергей Притула ("Голос") - 10,3%

Николай Томенко ("Рідна країна") - 6,1%

Александр Попов ("ОПЗЖ") - 6,1%

Дмитрий Гордон ("Сила и честь") - 4,3%

Андрей Билецкий ("Нацкорпус") - 3,8%

Андрей Ильенко ("Свобода") - 3,1%

Владимир Бондаренко ("Батькивщина") - 3%

Борислав Береза (сам) - 2,7%

21% респондентов затруднились ответить, кого видят в кресле мэра Киева.

Кроме того, социсследование показало, как изменилась узнаваемость лидеров гонки. У Пальчевского этот показатель вырос - по сравнению с данными рейтинга на конец 2019 года. У его главного соперника Кличко - снизился.

Так, у Пальчевского узнаваемость выросла с 63 до 64,2 процентов. У Кличко снизилась с 96 до 94 процентов. Узнаваемость других кандидатов также немного уменьшилась.

Эксперт Украинского института анализа и менеджемента политики Николай Спиридонов прокомментировал рейтинг.

Так, с ноября прошлого Пальчевского стали поддерживать больше киевлян: его рейтинг вырос более, чем на 5% (с 14,1% до 19,7%).

По словам Спиридонова, отчасти на это повлиял и рост узнаваемости Пальчевского.

"Основная причина в том, что он выступает очень часто на общеукраинских телеканалах... Он медийно очень активный", - отметил политолог.

В то же время Спиридонов оценил шансы Кличко на выборах. Согласно результатам исследования, большинство респондентов (37,6%) негативно оценили работу действующего мэра и поставили ему “1” и “2” по пятибалльной шкале. Спиридонов отметил, что Кличко считают “твердым двоечником”. Кроме того, любой человек надоедает избирателям за годы работы в политике.

Отметим, социологическое исследование проводилось общественной организацией "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 8 по 11 января в Киеве.

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