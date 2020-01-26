Вже найближчим часом президент України Володимир Зеленський бажає провести особисту зустріч з російським колегою Володимиром Путіним
Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію телеграм-каналу Легітимний
Джерело каналу в Офісі Президента повідомило, що Зеленський хоче особисто зустрітися з Путіним, оскільки тільки так, на його думку, можна вирішувати питання з російським колегою.
Так, у недавньому інтерв'ю ізраїльському телебаченню президент вже робив подібне припущення.
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«Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямий діалог із президентом Росії Володимиром Путіним необхідний для того, щоб повернути утримуваних на окупованому Донбасі і Криму, і на території РФ українців, і спробувати завершити війну», - говорилося в повідомленні.
Зеленський нібито розуміє, що обійти всіх посередників можна тільки налагодивши прямий діалог. Також, Зеленський, за даними джерела, збирається послабити роль «ТКГ в Мінську», залишивши за нею лише формальні функції. Також, в Офісі президента є алгоритм заміни так званої "мінської майданчика" для переговорів.
Нагадаємо, у Росії заявили, що між їх лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським встановлений "ефективний робочий контакт". Про це повідомив путінський прес-секретар Дмитро Пєсков в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на одному з російських телеканалів в суботу.
"Між двома президентами, власне, вже встановлений робочий контакт, дуже ефективний, як показали останні події", – каже помічник.
Крім того Дмитро Пєсков додав, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського "вентилювалася", але в рамках багатостороннього заходи "окрему зустріч, просто фізично, на жаль, організувати неможливо".
Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.
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