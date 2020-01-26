Вже найближчим часом президент України Володимир Зеленський бажає провести особисту зустріч з російським колегою Володимиром Путіним

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на інформацію телеграм-каналу Легітимний

Джерело каналу в Офісі Президента повідомило, що Зеленський хоче особисто зустрітися з Путіним, оскільки тільки так, на його думку, можна вирішувати питання з російським колегою.

Так, у недавньому інтерв'ю ізраїльському телебаченню президент вже робив подібне припущення.

«Президент України Володимир Зеленський заявив, що прямий діалог із президентом Росії Володимиром Путіним необхідний для того, щоб повернути утримуваних на окупованому Донбасі і Криму, і на території РФ українців, і спробувати завершити війну», - говорилося в повідомленні.

Зеленський нібито розуміє, що обійти всіх посередників можна тільки налагодивши прямий діалог. Також, Зеленський, за даними джерела, збирається послабити роль «ТКГ в Мінську», залишивши за нею лише формальні функції. Також, в Офісі президента є алгоритм заміни так званої "мінської майданчика" для переговорів.

Нагадаємо, у Росії заявили, що між їх лідером Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським встановлений "ефективний робочий контакт". Про це повідомив путінський прес-секретар Дмитро Пєсков в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на одному з російських телеканалів в суботу.

"Між двома президентами, власне, вже встановлений робочий контакт, дуже ефективний, як показали останні події", – каже помічник.

Крім того Дмитро Пєсков додав, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського "вентилювалася", але в рамках багатостороннього заходи "окрему зустріч, просто фізично, на жаль, організувати неможливо".

Нагадаємо, Путін взявся за старе, українців попередили про катастрофу.

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